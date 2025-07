Periodista denunció indignante caso de racismo en bus del Sitp: “No es una opinión, es un delito”

Una periodista denunció un acto de racismo ocurrido en un bus del Sitp hace apenas unas horas. A través de su cuenta en la red social X, Yajaira Perea, quien en la actualidad es presentadora de RTVC, narró el paso a paso de la discriminación que sufrió en pleno transporte público de Bogotá.

“Fui víctima de racismo en el SITP. Una señora se sentó a mi lado solo para decirme: ‘Negra asquerosa, negra hijueputa’. Me cambié de puesto (había unas 10 sillas libres), pero ella siguió. Respondí con claridad: ‘Esto no es una opinión, es un delito’. Llamé al 123″, escribió la periodista en un hilo de trinos.

Pronto tanto el conductor del bus del Sitp como las autoridades procedieron a ayudarla. De hecho, aseguró que el vehículo se estacionó cerca del CAI más cercano, ubicado en el sector de Lisboa, en el norte de Bogotá.

El conductor le prestó su apoyo e incluso les confirmó a las autoridades que la mujer estaba agrediendo verbalmente a la periodista.

“Ella intentó escapar, pero no se lo permitieron. Aquí asume su ‘error’ y sostiene ‘no ser racista’. Con la conciliación de la Policía Nacional, la agresora reconoce haber usado expresiones racistas en mi contra, ofrece disculpas y se compromete a no reincidir”, indicó la periodista.

En un video que fue publicado por la comunicadora, la mujer reconoció que la había insultado y advirtió que no sabía que se trataba de un delito.

Tras lo ocurrido, Perea le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán fortalecer los protocolos contra los hechos de racismo que se presenten en el transporte público de Bogotá. “El mío no fue el primer caso, ni será el último. Me pongo a disposición para aportar y construir. ¡Esto no puede seguir pasando!“, concluyó la periodista en su cuenta de X.

¿Los actos de racismo son delito en Colombia?

Aunque, como en el caso de la agresora, muchas personas consideran que se trata solo de opiniones, lo cierto es que los insultos racistas son considerados delito en Colombia.

Así está contemplado en la Ley 1482 de 2011. De hecho, hay un artículo dentro del Código Penal que da detalles sobre las sanciones para los ciudadanos que cometan este tipo de conductas.

"Actos de Racismo o discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes“, reza el artículo 134A del Código Penal.

Un caso emblemático en el cual se aplicó esta normativa fue el de Luz Fabiola Rubiano, la mujer que profirió insultos racistas contra la vicepresidente Francia Márquez en 2022.

Después de un proceso judicial tras el cual Rubiano se declaró culpable, la justicia la condenó a 17 meses de prisión.