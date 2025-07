Mamá de niño fallecido exige respuesta de colegio privado de Bogotá: “lo traje vivo y me lo entregaron muerto”

Una auténtica historia de terror fue la que vivió la familia de un niño de 14 años que se enfermó mientras estaba en su colegio en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, y falleció poco después. Al parecer, llegó sin signos vitales al hospital.

Los hechos se presentaron hace poco más de tres semanas, cuando el adolescente se encontraba estudiando. “Yo lo traje vivo acá y me lo entregaron muerto”, aseguró Wendy Ávila, la mamá del menor de edad fallecido en conversación con el noticiero Citynoticias.

Así mismo, señaló que no han tenido una respuesta concreta de la institución educativa en la que se encontraba su hijo. “Queremos saber qué pasó con mi hijo. Solo queremos saber eso. ¿Qué pasó en el transcurso en el que mi hijo se enfermó en el colegio? No hemos tenido una respuesta, solo palabras, solo contentillo", agregó la mujer.

Según su versión, aún no tienen claras cuáles fueron las acciones que ejecutaron sus profesores y el personal de salud que atendió al menor de edad. “Al son de hoy, puedo decir que no me han dicho nada. No tenemos respuesta de nada. No tenemos respuesta de nada. Estamos a la espera de que el rector se comunique con nosotros y nos diga ‘tal cosa pasó’, ‘hicimos esto’, pero nada”, explicó Ávila.

La respuesta de la Secretaría de Educación

Entre tanto, Citynoticias también publicó una respuesta que entregó la Secretaría de Educación de Bogotá sobre este caso.

Para empezar, la entidad indicó que se trata de un colegio particular y señalaron que están entablando comunicación con sus directivas.

“La entidad lamenta profundamente el fallecimiento del estudiante y expresa sus más sentidas condolencias a su familia, compañeros y comunidad educativa. Desde el día de los acontecimientos, la Secretaría de Educación del Distrito hace seguimiento a las acciones adoptadas por la institución, solicitando información detallada sobre las rutas y procedimientos activados”, explicó la Secretaría de Educación.