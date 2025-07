Madre de menor presuntamente abusada rompe silencio con desgarrador testimonio: “mamá, mamá, por favor, te lo suplico”

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de una docente de preescolar señalada de presuntamente abusar de una niña de cuatro años en un jardín infantil del barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. Los hechos, que han generado profunda indignación, se habrían perpetrado el pasado 19 de junio del presente año.

Detalles de la captura y el inicio de la investigación por abuso infantil en jardín

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada para proteger a la víctima, fue capturada tras una exhaustiva investigación que se inició gracias al valiente testimonio de la menor. Según el teniente coronel Andrés Obando, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana n.° 3 de la Policía Nacional, “La menor pone en conocimiento de sus padres lo que estaba ocurriendo y ellos informan a las autoridades, donde se inicia un proceso investigativo con nuestra Fiscalía General de la Nación”.

La presunta abusadora sexual habría aprovechado su posición como profesora de preescolar para realizar tocamientos indebidos a la niña en repetidas ocasiones. Este caso subraya la importancia de la vigilancia y la comunicación abierta entre padres, menores y autoridades para prevenir el abuso infantil en entornos educativos.

El desgarrador relato de la madre: “Mamá, por favor, te lo suplico, es que yo no puedo decir no”

El impacto de este suceso se magnifica con el testimonio de la madre de la niña, revelado por la Policía Metropolitana. Entre lágrimas, la progenitora compartió las angustiantes palabras de su hija: “‘Mamá, por favor, te lo suplico, es que yo no puedo decir no’. Mamá, mamá, por favor’. Yo le decía ‘Hija, tranquila, a ti no te va a pasar nada’; ‘mamá, mamá, por favor, te lo suplico, no le digas nada a la profesora’”.

Este relato evidencia el miedo y la manipulación a la que pudo haber sido sometida la pequeña. La madre notó un comportamiento inusual en su hija, quien lloraba cada vez que se mencionaba a la profesora. Esta alerta temprana fue crucial para desenmascarar la situación y activar las rutas de atención. “No entiendo por qué puede haber personas tan enfermas de la cabeza y dañar a una pobre criatura de cuatro años”, expresó la mamá en un video, reflejando el dolor y la impotencia.

Prisión preventiva para la docente: el delito de acto sexual con menor de 14 años

Tras su captura, la docente presuntamente implicada en el abuso fue presentada ante la justicia. Un juez de control de garantías determinó enviarla a prisión de manera preventiva, mientras avanza el proceso judicial. La mujer deberá responder por el delito de acto sexual con menor de 14 años, un crimen grave que atenta contra la integridad de los niños y las niñas.

Este caso reitera la urgencia de fortalecer los protocolos de seguridad y protección en todos los centros educativos de Bogotá y el país, así como de fomentar espacios donde los menores se sientan seguros para denunciar cualquier tipo de agresión. La sociedad debe estar unida en la lucha contra el abuso sexual infantil.