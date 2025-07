Usuarios de TransMilenio denunciaron brutal ataque con armas blancas en la estación de la calle 57

Usuarios de TransMilenio denunciaron públicamente un robo ocurrido en la estación de la calle 57, sobre la avenida Caracas. Los hechos se presentaron pasadas las 5 de la mañana del pasado domingo 29 de junio, cuando varios ciudadanos se encontraban esperando su bus para desplazarse.

De acuerdo con el relato de una de las víctimas, que habló con la emisora Alerta Bogotá, al menos cinco personas resultaron agredidas por los ladrones. Uno de los detalles que llamó la atención es que, según ese testimonio, eran cerca de 15 los delincuentes que perpetraron el hurto.

Entre ellos había varias mujeres que no mostraron piedad por sus víctimas. “Fui atacada inicialmente por ellas, me cogen del cabello, me bajan, me golpean en la espalda, y me dicen que le entregue todas mis cosas”, sostuvo la mujer, identificada como Heidy, en conversación con la emisora Alerta Bogotá.

Ella se encontraba junto a su hermano esperando un bus de TransMilenio. Pero antes de que llegara, fueron abordados por los delincuentes.

De hecho, advirtió que su hermano y otro hombre trataron de defenderla, pero fueron atacados con armas blancas.

La mujer denunciante dijo que recibió ocho puñaladas y tuvo que ser llevada junto a su hermano a un hospital. También aseguró que tuvieron que hacerle exámenes para establecer si le habían afectado un órgano interno. Su hermano, mientras tanto, resultó con varias heridas en los tendones de las manos, según reportó Alerta Bogotá.

Denunciante dice que los atracadores eran menores de edad

Entre otros datos sobre el caso, se conoció que dos jóvenes que participaron en el brutal atraco resultaron capturados. Sin embargo, las víctimas no han tenido mayores detalles sobre sus destinos.

“Fueron capturados dos de ellos. Una de las que me agredió y otro muchacho que estaba con ellos. Al siguiente día fuimos y pusimos la denuncia en la Fiscalía, pero 12 días después no sabemos absolutamente nada sobre lo que ha pasado con este caso”, sostuvo la mujer. “Los que nos agredieron son menores de edad. La que está capturada tiene 15 años”, agregó.