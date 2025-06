“Todos en la cabeza”: las reveladoras frases de la declaración de alias ‘Gabriela’ sobre atentado contra Miguel Uribe

La confesión de Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, reveló detalles escalofriantes sobre el fallido atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. La joven, exmodelo webcam, describió con frialdad su participación en el plan y el rol que cumplió dentro de la estructura criminal liderada por alias El Costeño.

Entre las frases más impactantes de su testimonio ante la Fiscalía, Gabriela dejó claro que sabía lo que hacía:“Si moría, me pagaba diez millones. Si no se moría, me pagaba 600 o 700 mil”, confesó, al explicar que debía entregar el arma con la que se ejecutaría el ataque.

Narró que fue El Costeño quien le ofreció trabajar como “mensajera” para la banda:“Me dijo que para llevar encargos, que yo no me iba a exponer”, relató. Sin embargo, en el atentado contra Uribe Turbay, no solo llevó el arma, sino que se quedó y presenció todo.

Uno de los aspectos más perturbadores es la utilización de un menor de edad como autor material del crimen:“Me llamó y me preguntó que si no conocía a un menor… que necesitaba un menor suicida”, contó. Según Gabriela, le ofrecieron entre 100 y 150 millones de pesos al joven, quien aceptó sin saber quién era el objetivo.“El muchacho me dio la mano y se despidió. Le dijo a Élder: ‘Le voy a dar uno o dos en la cabeza’. Élder respondió: ‘No, mínimo tres o cuatro’”.

El joven encargado de disparar mostraba una actitud decidida y entusiasta antes del ataque. Según Katerine, “estaba muy eufórico, acelerado, casi emocionado; repetía que ‘lo iban a hacer realidad’ y que ‘le iba a pegar todos en la cabeza’”. Su compromiso con cumplir la orden era total, incluso sin saber a quién iba dirigido el atentado.

Katerine confirmó que todo estaba planeado para que el joven no saliera vivo:“Era una vuelta suicida. O lo mataban ahí, o alcanzaba a huir por la misma cuadra”. Incluso confesó que alias El Costeño le mintió al menor al asegurarle que la Policía colaboraba con ellos, lo que nunca fue cierto.

El relato también incluyó detalles sobre el arma usada, una pistola Glock extranjera valorada en 15 o 20 millones, y sobre los esfuerzos de la banda para eliminar cualquier rastro, incluido el cambio de color y placas del Spark gris desde donde partió el ataque.

Gabriela también denunció que tras el atentado, se habló de asesinar a los cómplices, incluyendo al conductor venezolano y al menor:“Dijeron que necesitaban acabar con la cola”, aseguró.

Finalmente, reveló un posible vínculo con la Segunda Marquetalia, pues El Costeño le sugirió huir a Florencia (Caquetá), donde según él podría estudiar “un curso de drones o de francotirador con la guerrilla”.

Este testimonio, revelado en exclusiva por la revista Semana, ha sido calificado por las autoridades como el más revelador hasta la fecha sobre el plan para asesinar al senador Uribe Turbay.