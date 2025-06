Polémica por Proyecto de Ley que buscaría eliminar el SOAT y legalizar el uso de bicicletas eléctricas en las ciclorutas

El uso de las bicicletas y patinetas eléctricas en Colombia, sobre todo en las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, está creciendo exponencialmente ya que se muestran como una alternativa de transporte económica, fácil de usar, ecológica y que, a diferencia de las motos, no requiere asumir costos como el pago del SOAT o de matrícula ante el Ministerio de Transporte.

Por esto, el senador Julio Alberto Elias Vidal presentó el Proyecto de Ley 111 de 2023, con el que buscan crear una nueva jurisprudencia al rededor de estos vehículos, ya que están en el limbo entre vehículos pesados como motocicletas y carros, y bicicletas común y corrientes. En el proyecto presentado se busca que las autoridades limiten las velocidades en las ciclorutas, sean más estrictos a la hora de regular los vehículos eléctricos y generen leyes que permitan la proyección de los peatones y demás usuarios de las ciclorutas.

Ahora bien, aparentemente y según aseguró el concejal de Bogotá Juan David Quintero, este Proyecto de Ley tendría varios vacíos jurídicos que generarían, entre otras cosas, la eliminación del SOAT a estos vehículos eléctricos y que por ley se les permita utilizar las ciclorutas, así transiten a velocidades mayores a los 40 kilómetros por hora.

El concejal celebra que el Proyecto de Ley busque limitar la velocidad en las ciclorutas a 25 kilómetros por hora máximo, pero se pregunta cómo se hará cumplir ese limitante, teniendo en cuenta que estos vehículos logran velocidades entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. De igual forma, se pregunta cómo se actuará frente a un accidente de tránsito si estos vehículos no cuentan con matrícula, los conductores no necesitan licencia de conducción y no tienen SOAT.

Por esto, el propio concejal Quintero le solicita al presidente Petro objetar este proyecto, con el fin de que sea mucho más específico y si genere un efecto positivo en cuanto a la regulación de este tipo de vehículos. Por su parte, el senador Vidal intentó explicar en su cuenta de X el alcance del Proyecto de Ley, pero dejó más dudas que certezas al respecto.