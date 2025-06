Laura Sarabia reconoce fallas del Estado tras atentado contra Miguel Uribe Turbay

En un mensaje divulgado a través de su cuenta en X, la canciller Laura Sarabia se pronunció con firmeza frente al atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio en el occidente de Bogotá. En su declaración, Sarabia no solo expresó su repudio al ataque, sino que también reconoció fallas del Estado en garantizar la seguridad y la paz de todos los colombianos.

“El atentado contra el candidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay nos llena de tristeza y nos recuerda los tiempos oscuros de Colombia, cuando el odio y el irrespeto por la vida se imponían”, señaló la canciller en tono emotivo. Añadió que este tipo de hechos, que parecían parte del pasado narrado por sus padres y abuelos, hoy vuelven a hacerse presentes en la realidad del país. “Ver a un niño de 14 años atentar contra alguien era una historia del ayer, pero hoy, lamentablemente, vuelve a ser una realidad dolorosa”, enfatizó.

“No más violencia”: canciller Sarabia lanza llamado a la unidad y la paz en Colombia

Sarabia hizo un llamado urgente a cesar la violencia en todas sus formas y a bajar la intensidad del lenguaje de confrontación que prolifera en los espacios públicos y digitales. “No más violencia. Ese debe ser el mensaje común que nos una, desde todos los sectores y orillas políticas. No más violencia desde el discurso en redes sociales, ni en el maltrato por pensar diferente. No más violencia que nos aleje del objetivo de construir la paz”, declaró.

En un gesto de autocrítica, la jefa de la diplomacia colombiana aceptó que el Estado ha fallado. “Reconozco que como líder y representante internacional de este país he fallado; muchos hemos fallado. Este atentado debe ser un llamado a la reflexión, pero sobre todo a la acción”, afirmó. Según dijo, el ataque a Miguel Uribe Turbay es un “recordatorio brutal de nuestras responsabilidades como Nación” y una señal de que se debe trabajar sin descanso para corregir los errores que han permitido que el odio tome fuerza nuevamente.

En sus declaraciones, también expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo recibidos desde diversos países y organizaciones internacionales. Aprovechó para convocar a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y a los embajadores acreditados en Colombia, instándolos a unirse en la “búsqueda de la paz y en la garantía de la democracia”.

“Debemos trabajar juntos para promover la paz. Es una responsabilidad compartida garantizar que la democracia prevalezca y que cada vida en Colombia sea valorada y protegida. No podemos aniquilar la diferencia de pensamiento. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras la violencia amenaza nuestro futuro”, advirtió Sarabia, subrayando la importancia de la unidad nacional en momentos de crisis.

Finalmente, dirigió un mensaje especial a los jóvenes colombianos, recordándoles que son protagonistas del presente y responsables del futuro. “Somos el ahora. Representamos a nuevas generaciones y eso nos obliga a portar la antorcha de la paz y la justicia. Desde donde estemos, tenemos el poder y la obligación de transformar el país”, expresó.

Concluyó recordando que Colombia necesita todas las voces e ideas, porque su riqueza está en la diversidad. “En este momento de profundo dolor, debemos transformar el odio en empatía. Solo así podremos construir un país más justo, pacífico y verdaderamente democrático”, sentenció.