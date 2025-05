Crimen de David Nocua: su exnovia y otro joven resultaron investigados por el caso

En las últimas horas, se conocieron los más recientes avances de la investigación sobre el asesinato del joven David Nocua, quien había sido reportado como desaparecido a principios de este mes en el sector de Marichuela, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Pues bien, en las últimas horas se conoció que su novia, también de 14 años, fue aprehendida por las autoridades. Además, las autoridades también investigan a la actual pareja de la menor de edad, de 15 años.

De acuerdo con la información revelada por el diario El Tiempo, David Nocua salió con su exnovia en la tarde en la que desapareció. Una vez la familia perdió contacto con él, la contactaron a ella para preguntarle qué había pasado y ella dio versiones contradictorias que hicieron que las primeras horas de búsqueda fueran infructuosas.

“Inicialmente (la exnovia) dijo que lo dejó en el mirador de Miravalle tras una discusión. Luego cambió su versión y afirmó que estuvieron en la novena parada del alimentador de La Marichuela, sobre la avenida Boyacá. Dijo que discutieron y que David salió corriendo hacia el barrio Quintas. Más tarde, le confesó a una conocida nuestra que a David lo apuñalaron porque los iban a robar, por lo que ella y el novio lograron escapar”, señaló la mamá de David Nocua, citada por El Tiempo.

Más tarde, sin embargo, la Fiscalía encontró indicios de que la exnovia y su actual pareja podrían estar detrás del crimen. De hecho, El Tiempo indicó que durante la audiencia de imputación de cargos aceptaron la culpa por estos hechos.

Lo escabroso es que, según la actual pareja de la menor, ella habría sido la que habría apuñalado a David e incluso amenazó con herirlo a él. En el relato compartido por El Tiempo, el joven advierte que la menor de edad le pidió que le tapara los ojos a David y allí le propinó dos puñaladas.

“Nocua lo que hizo fue gritar dolor y le pregunta a Juliana (su nombre fue cambiado) por qué lo hacía, yo apenas Nocua se bota al piso me aparto porque me asustó lo que acababa de pasar e inmediatamente Juliana me grita dos veces que lo coja porque si no, las siguientes me las pegaba a mí”, advirtió el joven en su relato.

Pues bien, lo cierto es que también hay otros elementos que han servido de material probatorio y que han sido conocidos por la opinión pública. Por ejemplo, recientemente fue revelado un video de una cámara de seguridad en el que se ve cómo David camina junto a otros dos menores de edad poco antes de desaparecer.

Por ahora, se espera que la investigación siga adelante y que la justicia determine qué fue lo que realmente ocurrió con David Nocua. Mientras tanto, su familia exige justicia y verdad para su caso.

El doloroso relato de la mamá de David Nocua

Quizás uno de los detalles más tristes del caso es que fue la propia familia fue la que encontró el cuerpo sin vida del joven David Nocua. En diálogo con Citytv, la mamá del menor de edad relató cómo lo hallaron cerca del río Tunjuelito.

“No es justo, porque mi familia y yo tuvimos que ir a buscarlo nosotros después de dos noches de desaparecido y encontrarlo en un río. Yo tuve que ver esas imágenes y nosotros, como fuera, tener que sacarlo de ahí, porque nadie llegó, porque la Policía no llegó, porque nadie lo escucha a uno”, relató en su momento la mujer.