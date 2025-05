El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó a doña Yaneth, la vendedora ambulante que se enfrentó a los encapuchados

En medio del ambiente tenso por las recientes protestas en Bogotá, la visita del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a una vendedora ambulante que enfrentó a manifestantes encapuchados ha provocado una mezcla de reacciones que van desde el reconocimiento hasta el escepticismo.

El encuentro se dio el jueves 29 de mayo en la localidad de Usaquén, donde trabaja doña Yaneth Franco, una comerciante informal que se volvió viral luego de confrontar a un grupo de jóvenes con el rostro cubierto que intentaban bloquear una vía durante las manifestaciones del paro nacional.

“Eso no es manifestación, eso es vandalismo”

El episodio fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. Allí se observa como doña Yaneth enfrenta con firmeza a los encapuchados para impedir que obstruyan el paso y afecten el trabajo de quienes, como ella, dependen del espacio público para subsistir.

“Eso no es manifestación, eso es vandalismo. Me llené de valentía y dije no más. Yo estoy de acuerdo con la protesta social, pero con argumentos, no con vandalismo”, declaró doña Yaneth, ganándose la simpatía de miles de ciudadanos.

Reconocimiento del Gobierno

El ministro Pedro Sánchez acudió personalmente a su lugar de trabajo para expresarle su admiración. Durante su visita, destacó la valentía y la historia de vida de esta madre cabeza de hogar, cuyo ejemplo, según dijo, es digno de orgullo nacional.

“Se lo digo no solamente como ministro de Defensa, sino también como colombiano, ojalá hubiera 50 millones de Yaneth con esa valentía para defendernos, gracias por protegernos a todos”, señaló.

También compartió detalles sobre la familia de doña Yaneth: uno de sus hijos sirve en la Armada Nacional y el otro es ingeniero. El ministro se mostró conmovido al recordar a su propia madre:

“Es un orgullo, saludarla me recuerda a mi mamá que también trabajó, no en este tipo de servicio, pero también trabajó muy duro y nos sacó adelante”.

¿Acto genuino o cálculo político?

El gesto ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de capitalizar políticamente un hecho espontáneo de civismo, especialmente en el contexto de las protestas apoyadas por el gobierno. Las críticas apuntan a que la visita del ministro podría tener un tinte populista en medio del creciente malestar social.

Por ahora, lo que queda claro es que la imagen de doña Yaneth ha logrado trascender lo anecdótico y convertirse en un símbolo del rechazo a los actos violentos dentro de las manifestaciones sociales.