Sellan dos centros de belleza en Bogotá por utilizar productos invasivos y no permitidos por el Invima

En una ‘megatoma’ en la localidad de Chapinero al norte de Bogotá, se realizó inspección a locales o establecimientos comerciales que ofrecen servicios de estética, belleza y otros relacionados. Durante estas acciones de control, fueron sellados dos locales comerciales e incautados más de 300 elementos y productos no permitidos por el INVIMA o que son invasivos.

En una acción contundente para proteger la salud pública y garantizar servicios seguros a la ciudadanía, la Alcaldía Local de Chapinero lideró con la Secretaría Distrital de Salud(SDS), a través de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y a la Policía de Bogotá, un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos de belleza que ofrecen servicios de peluquería y estética facial y corporal.

Durante la jornada, se visitaron tres establecimientos comerciales, de los cuales dos fueron sellados por no cumplir con la normativa vigente.

En el primero se ordenó la suspensión temporal de la actividad económica por tres días. El lugar no contaba con los documentos legales necesarios para su operación, como el concepto de uso de suelo, concepto de bomberos, carta de apertura ni certificado de derechos de autor. Estos incumplimientos constituyen una falta al artículo 92, numeral 16, de la Ley 1801 de 2016 de Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

En otro de los establecimientos se encontraron equipos biomédicos estéticos sin registro sanitario, medicamentos no permitidos por el INVIMA, dispositivos médicos de uso invasivo y productos fraudulentos. Además, una de las trabajadoras no contaba con la formación profesional requerida para el uso de aparatología estética, no existía un área adecuada de asepsia ni un sistema apropiado para el manejo de residuos.

Ante estas faltas, se impuso la clausura temporal del establecimiento, se emitió concepto sanitario desfavorable, y se decomisaron 354 unidades entre equipos, medicamentos y productos sin registro.

“Este tipo de operativos nos permiten salvaguardar la salud de los ciudadanos y prevenir riesgos asociados a prácticas indebidas en servicios que cada vez son más comunes. No se trata solo de legalidad, sino de responsabilidad social con la vida y el bienestar de las personas”, señaló la Alcaldía Local de Chapinero.