“Tengan la tranquilidad de que acá nadie dice mentiras y el Metro de Bogotá, a diferencia del tren interoceánico, avanza”: Galán en respuesta a Bolívar

Las obras del Metro de Bogotá, pese a que ya superaron la barrera del 50% de avance, siguen generando polémica entre varias figuras de la política colombiana. Gustavo Bolívar, precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico, realizó una publicación en la que, nuevamente, aseguró que era mejor hacerlo subterráneo. Esto no le gustó para nada al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien le respondió contundentemente y además le tiró tremendo vainazo a Petro.

Gustavo Bolívar, quien también fue candidato a la alcaldía de Bogotá y en su momento defendió la idea de un metro subterráneo, salió a criticar las obras del Metro, con un evidente desconocimiento y dejando en evidencia que no conoce el proyecto del Metro. “Dije, durante la campaña a la Alcaldía que el Metro era tan chambón que tendría columnas de 2.5 mts de diámetro dentro de las estaciones de TM, que ya son estrechas. No me creyeron. La gente es feliz votando por el que más mentiras les diga”, aseguró Bolívar.

Ante esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ha sido uno de los principales defensores del proyecto, salió a responderle a Bolívar y dijo: "Aprovecho el interés (y el desconocimiento) del precandidato para contarle a la ciudad que estas son estaciones temporales. Las definitivas tendrán columnas pórtico, como estas“.

Además, Galán no desaprovechó la oportunidad y le dejó un pequeño recado al presidente Gustavo Petro, ante una de sus propuestas de campaña más polémicas y que lo más seguro es que nunca se hagan realidad. “Tengan la tranquilidad de que acá nadie dice mentiras y el Metro de Bogotá, a diferencia del tren interoceánico, avanza a buen paso”, sentenció el alcalde.