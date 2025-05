Nuevos audios comprometen a Armando Benedetti por pagos en efectivo y presión a testigo clave

Armando Benedetti, actual ministro del Interior, vuelve a estar en el ojo del huracán por nuevos audios filtrados que comprometen su actuar en hechos que podrían constituir delitos. Las grabaciones, dadas a conocer por el investigador y columnista Yohir Akerman en la revista Cambio, revelan cómo Benedetti intenta negociar pagos en efectivo con el abogado de Elsy Mireya Pinzón, su exsecretaria privada, a cambio de evitar una posible declaración en su contra.

PUBLICIDAD

Para leer: “Juro por mis hijos”: Armando Benedetti negó que intentara golpear al secretario del Senado

Las conversaciones, que datan de principios de 2022 —antes del inicio del gobierno de Gustavo Petro—, ponen en evidencia el intento del ministro por frenar un eventual principio de oportunidad que Pinzón habría considerado ante la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por tráfico de influencias relacionado con contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Ministro Benedetti intenta evitar testimonio en su contra, según grabaciones filtradas

En febrero de 2025, la Corte llamó a juicio a Benedetti por su presunta participación en la adjudicación irregular de contratos, cuando era congresista, a favor de la empresa Certicámara S.A.. Sin embargo, los nuevos audios podrían abrirle un nuevo frente judicial, dado que se le escucha ofrecer dinero, pactar pagos fraccionados y sugerir operaciones en efectivo para evadir impuestos y controles financieros.

En uno de los fragmentos divulgados, Benedetti manifiesta su molestia por el supuesto consejo que el abogado le habría dado a Pinzón para acogerse a un principio de oportunidad:—¿Dónde está la incomodidad mía? Que no es gran cosa. La incomodidad mía fue que un día llegó ella a decirme que tú le habías dicho que por qué no se acogían a un principio de oportunidad —se le escucha decir.

El abogado niega haber hecho tal sugerencia, pero Benedetti insiste y, a partir de allí, comienza la negociación de un pago por lo que llama “el tema”.—Ayúdame, ¿cómo hago para solucionar el tema contigo?, ¿tú qué me propones? Te estoy pidiendo una rebaja —plantea el ministro.—Son dos años de trabajo, yo cobré 25, pero pues no sé doctor, ¿usted qué rebaja me hará sobre eso? —responde el abogado.—¿Te puedo hacer una contrapropuesta? Déjame en 22. Pero déjame pagarte 11 en un mes y 11 en el otro —propone Benedetti.—Listo, no hay problema —acepta el abogado.—Como usted está en la campaña de Petro y todo, entonces deme los 11, todos en efectivo para no pagar IVA —sugiere el jurista.—Qué bueno, claro que sí —responde Benedetti.

En otro momento del audio, el ministro admite estar “en modo fuga, por así decirlo... correteado”. También deja claro que los pagos en efectivo buscan evitar que la justicia rastree el origen del dinero:—No seas marica, no hay otra forma. O si quieres te hago una consignación al banco y pasas un año contestando en la Corte cómo salió esa plata —agrega.

PUBLICIDAD

Además del proceso en la Corte Suprema por tráfico de influencias, Benedetti enfrenta otros seis procesos judiciales. Cuatro de ellos ya se encuentran en etapa formal, mientras que tres más permanecen en indagación preliminar.

El escándalo se suma a los cuestionamientos surgidos por la reciente salida de la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, quien denunció presiones internas en su cartera. Entre los señalados por estas presiones están la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el propio Armando Benedetti. Ambos fueron denunciados ante la Fiscalía por presunto tráfico de influencias.