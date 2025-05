Revelan video del vil feminicidio de una joven de 26 años en una droguería del barrio Britalia de Kennedy

Sobre le mediodía del pasado lunes 12 de mayo, un lamentable feminicidio ocurrió en una droguería del barrio Britalila, localidad de Kennedy en Bogotá. El hecho causó consternación por la sevicia del asesino que le quitó la vida a una joven de 26 años por medio de un arma de fuego.

La víctima se llamaba Heithy Katherine Veloza, y de acuerdo a videos de cámaras de seguridad que se han filtrado en redes sociales, se observa cuando la mujer ingresa al establecimiento acompañado de un familiar, segundos después aparece un hombre que tenía una capucha y gorra e inmediatamente apunta contra la joven, disparándole a la altura de la cabeza.

Según el reporte entregado por el teniente coronel Diego Villamizar, la Policía llegó al lugar de los hechos luego de que residentes del sector señalaran que habían escuchados disparos.

Heithy Katherine fue llevada al Hospital de Kennedy, donde lamentablemente murió en tan solo minutos producto de la gravedad de las heridas.

Las autoridades han iniciado investigaciones revisando cámaras de seguridad y recogiendo testimonios, para esclarecer el crimen. Todavía no se tienen hipótesis de la razón del asesinato, pero se cree que obedece a un hecho pasional; no obstante la Policía no lo confirma.

Para recibir orientación e información Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y en Riesgo de Feminicidio - RUA

Telefónica:

Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o escriba 300 755 18 46

Distrital 01 8000 112 137 o escriba 300 755 18 46 Línea Nacional 155

Presencial:

Casas de Igualdad de Oportunidades

Casas de Justicia

Manzanas del Cuidado .

Casa de Todas

Para atención médica:

Unidades de Servicios de Salud (USS) *antes Hospitales Distritales)

Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)

Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS)

Para denunciar:

Unidad de Reacción Inmediata (URI)

Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación (CAF)

Calle 19 no. 27-09, pisos 1 y 3. lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Fiscalía General de la Nación celular: 122 teléfono: 01 8000 919 748

Plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/llenarformulario

Comisarías de Familia (de manera transitoria)

Si necesita ser protegida o acogida: