Atacaron a funcionarios que estaban rescatando a animales en establecimientos de la avenida Caracas

En las últimas horas se conoció una denuncia realizada por los funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá que estaban adelantando un operativo para revisar las condiciones de las mascotas que son comercializadas en la avenida Caracas.

Antonio Hernández, director de la entidad, dio los detalles de lo ocurrido en este conocido sector de Bogotá. De acuerdo con su relato, los hechos se presentaron el pasado 10 de mayo en una diligencia que estaba adelantando el Distrito a la que incluso asistió el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

“El día de hoy mientras nos encontrábamos en un operativo para confirmar las condiciones en las cuales las compraventas de la avenida Caracas tienen a los animales de acuerdo a las necesidades de nutrición, bienestar y salud, fuimos víctimas de una agresión”, explicó Hernández.

Según su versión, varias de las personas que estaban en el lugar atacaron a los funcionarios. De hecho, sostuvo que asumen que estas personas eran parte de los locales comerciales.

“Agredieron a la Policía y a distintos funcionarios de algunas de las entidades que estaban haciendo el operativo. Entendemos que la ley no ha prohibido la venta de animales en Colombia ni en Bogotá, pero esto no quiere decir que puedan tener a los animales en pésimas condiciones. Alcanzamos a decomisar cerca de 12 animales, pero no pudimos llevarnos a los demás porque, insisto, fuimos víctimas de violencia, que en Bogotá no va a valer para que sigamos adelante en nuestra lucha en contra del maltrato animal”, concluyó Hernández.

“Volveremos para terminar el trabajo”

Después de lo ocurrido, el Instituto de Protección y Bienestar Animal emitió un comunicado de prensa refiriéndose a estos hechos.

"Más allá de la agresión a varios funcionarios el mensaje que dejamos se día es claro. Los comerciantes deben cumplir su compromiso de proteger a estos seres que no son un producto mercantil. Son seres sintientes que necesitan buen trato y garantías para su bienestar, mucho más cuando la mayoría son cachorros. Desde IDPYBA les anunciamos que continuaremos con nuestra función de garantes de la protección y el bienestar animal y que volveremos para terminar el trabajo que la violencia nos impidió realizar el sábado pasado", concluyó la entidad en su comunicado de prensa.