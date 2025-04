“Debamos enfrentar un nuevo racionamiento”: Ministra de Ambiente le hace advertencia a Galán

La ministra de Ambiente, Lena Estrada Añokazi, nuevamente criticó al alcalde Carlos Fernando Galán por levantar la medida de racionamiento de agua en Bogotá. La funcionaria le dijo al mandatario que la ciudad “necesita decisiones estructurales“.

Incluso Añokazi dejó entrever que en unos meses la capital colombiana podría verse enfrentada a un nuevo racionamiento.

“Alcalde Carlos Fernando Galán la gestión del agua no admite atajos ni actos de fe. Gobernar es prever, y hoy Bogotá necesita decisiones estructurales, no medidas cosméticas. Usted juega con el reloj climático como si el tiempo no tuviera consecuencias. Lo sabremos en unos meses, cuando el consumo vuelva a sus picos y debamos enfrentar un nuevo racionamiento”, escribió la ministra.

La jefe de la cartera ambiental, señaló que de llegar a la restricción nuevamente, no sería culpa de la ciudadanía.

“Esa responsabilidad no es de los ciudadanos: es suya. Porque no se resuelve una crisis hídrica desviando un río ni llenando embalses que la sequía vacía. Se resuelve restaurando el ciclo del agua, protegiendo ecosistemas y gobernando con visión de futuro”, explicó Lena Estrada.

Finalmente, la funcionario pidió veeduría de un tema denomino como “existencial”.

“Hago un llamado a la ciudadanía, a la academia, a las veedurías y a la comunidad científica: este es un debate técnico, pero también un debate político y existencial. El agua no solo sostiene la vida; define el rumbo de Bogotá”, concluyó la ministra.

Recomendaciones para cuidar el agua durante Semana Santa y evitar fugas y accidentes

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) hace un llamado a toda la ciudadanía para que en esta Semana Santa tenga en cuenta algunas recomendaciones de seguridad, que les permitirá realizar inspecciones simples en los hogares, con el fin de cuidar el sistema de acueducto y alcantarillado para evitar fugas e inundaciones.

- Cierre el registro de entrada de agua de la vivienda para prevenir escapes, goteos o inundaciones.

- Si tiene un tanque de almacenamiento, cierre la llave de entrada de agua.

- Revise y cierre bien las llaves de grifos y duchas.

- Ubique materas y plantas en un lugar adecuado para evitar que las hojas secas caigan en los sifones y tapen los desagües.

- Retire la basura y residuos de rejillas, canales, tejados, cubiertas y sótanos para evitar taponamientos.

- Asegure que los sifones tengan sus tapas y evite barrer hacia ellos.

- Pode ramas de árboles que puedan obstruir techos o sistemas de desagüe.