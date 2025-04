Grave situación de orden público en Cachipay por muerte de niña en procedimiento policial

En la noche del 4 de abril, un disturbio registrado en el municipio de Cachipay, Cundinamarca, terminó en tragedia con la muerte de una niña de ocho años y al menos tres personas heridas. Los hechos ocurrieron cuando la Policía intentó intervenir en lo que, según el reporte oficial, era un bloqueo de vía, mientras que la comunidad lo percibía como un intento de desalojo.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, el incidente se originó por una riña protagonizada por un grupo de personas, al parecer miembros de una misma familia. La intervención policial buscaba persuadirlos para que despejaran la carretera. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Manifestantes armados con machetes y lanzando piedras generaron enfrentamientos con los uniformados.

Durante el procedimiento se escucharon disparos, uno de los cuales impactó a la menor Allison, quien se encontraba dentro de un vehículo con vidrios oscuros. A pesar de los esfuerzos médicos, la niña falleció en el centro de salud de Cachipay.

Inician investigación por la muerte de la niña Allison en procedimiento policial en Cachipay

Una testigo relató con angustia: “Yo decía, yo voy a salir corriendo, pero no porque ya empezó la balacera, ¿y yo cómo iba a salir así si yo estoy sufriendo del corazón?, tengo hijos, tengo nietos”, dijo a Noticias Caracol . Los enfrentamientos se extendieron por varias calles del municipio, y en un video de seguridad se observa a un hombre armado con un machete atacando a dos policías.

La comunidad reaccionó con indignación por la muerte de la menor, y algunos ciudadanos vandalizaron el hospital local. Laura Pinto, familiar de la niña, expresó: “Cuando vi a esa niña ahí botada en esa camilla, con un tiro en la frente, me partió el alma”. Por su parte, Cornelio Pinto, otro familiar, señaló que las familias involucradas son humildes y no representan una amenaza: “No tienen recursos para vivir en otro lado, pero no le hacen mal al pueblo”.

Desde la administración municipal, el secretario de Gobierno de Cachipay, Miguel Cruz, reconoció que algunas personas estaban en estado de exaltación y alicoramiento, lo que dificultó el desarrollo del operativo. Aunque aclaró que no es posible establecer aún responsabilidades, afirmó que los hechos están en manos de las autoridades competentes.

A nivel departamental, el secretario de Gobierno de Cundinamarca, general (R) Luis Fernando Navarro, afirmó que ya se adelanta un trabajo interinstitucional para esclarecer lo ocurrido. “Recibimos un reporte sobre un bloqueo, alteración del orden, alto volumen y personas en estado de alicoramiento. Incluso hay videos que muestran el nivel de agresividad tanto con otros civiles como con la Policía”, indicó.

Ante la gravedad del caso, la Policía de Cundinamarca anunció que se abrió una investigación penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación, además de una indagación disciplinaria interna. La coronel Sandra Lancheros Guzmán, comandante (e) de la Policía departamental, lamentó profundamente la pérdida y expresó: “Toda nuestra solidaridad con sus familiares”.

Mientras la comunidad clama por justicia y el CTI de la Fiscalía continúa las labores de esclarecimiento, el municipio permanece en alerta por la grave situación de orden público que ha dejado una profunda huella en sus habitantes.