En Boyacá lamentan muerte del esmeraldero Jesús Hernando Sánchez

Este domingo 6 de abril, fue asesinado en Bogotá el reconocido esmeraldero Jesús Hernando Sánchez, una de las figuras más influyentes del negocio de las esmeraldas en Colombia. Considerado por muchos como el sucesor de Víctor Carranza, el legendario “zar de las esmeraldas”, su muerte ha causado conmoción en el sector esmeraldífero y en el departamento de Boyacá.

El crimen ocurrió en un conjunto residencial del exclusivo sector de Montearroyo, al norte de la capital. De acuerdo con las autoridades, Sánchez fue impactado por un disparo de arma de largo alcance mientras se encontraba dentro de su vivienda. La información preliminar indica que el asesinato fue cometido por un francotirador, lo que revela un nivel de planificación y precisión que ha encendido las alarmas entre investigadores y líderes regionales.

El caso recuerda al asesinato de Juan Sebastián Aguilar, también esmeraldero y conocido como ‘Pedro Aguilar’ o ‘Pedro Pechuga’, ocurrido en agosto de 2024 en la misma zona de Bogotá. Ambos crímenes comparten un patrón preocupante: se trata de figuras clave del gremio, eliminadas mediante ataques meticulosos en lugares de alta seguridad. Esta similitud ha generado inquietud sobre la posible existencia de una nueva guerra por el control del negocio de las esmeraldas.

No era la primera vez que Jesús Hernando Sánchez era blanco de un atentado. Su nombre había sonado en octubre de 2012, cuando sobrevivió a un ataque mientras compraba en una exclusiva tienda de ropa del norte de Bogotá. El agresor, identificado como Édgar Ortiz, le disparó nueve veces. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad.

Dolor en Boyacá por el fallecimiento de Jesús Hernando Sánchez, figura del mundo esmeraldero

Ante el nuevo asesinato, uno de los primeros en reaccionar fue el exdiputado y excandidato a la Gobernación de Boyacá, Jonatan Sánchez Garavito, quien además era cercano a la víctima. “Hoy me cuesta encontrar palabras, porque ¿ cómo se despide uno de alguien a quien se ama? Tu partida deja un vacío inmenso, pero también una huella imborrable en mi vida”, escribió en redes sociales.

El líder político continuó: “Gracias por enseñarme tanto, por estar siempre para mí. Aunque ya no estés, tu luz me acompañará siempre. Te prometo honrarte viviendo con amor y entrega”. A su vez, rechazó de forma contundente el crimen: “Desde lo más profundo de mi corazón, rechazo este asesinato que enluta nuestras vidas. La violencia no puede quedar impune”.

Además, exigió a las autoridades actuar con celeridad: “Que se identifique, capture y procese a los responsables. La justicia no es una opción, es una obligación”.

El asesinato de Jesús Hernando Sánchez ha revivido los temores de una nueva ola de violencia en el negocio de las esmeraldas, especialmente en el occidente de Boyacá, donde también se han expresado voces de alerta por la seguridad de los líderes del sector. La exigencia es clara: justicia y resultados reales ante estos crímenes que podrían estar marcando un nuevo capítulo en el oscuro conflicto por el control de las piedras preciosas.