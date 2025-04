Convocan Cacerolazo para el 11 de abril por el aniversario del racionamiento en Bogotá

La protesta tendrá lugar este 11 de abril a las 11:00am y surge en medio de un ambiente de creciente tensión por el racionamiento de agua potable en la capital, una medida que ha afectado a miles de ciudadanos y que se ha vuelto aún más polémica debido a las fuertes lluvias registradas durante el mes de abril.

Con el lema “Un año sin agua”, el evento ha sido promovido por el concejal Jose Cuesta Novoa y respaldado por diversos sectores sociales. A través de redes sociales, se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que asistan con cacerolas, baldes y totumas, elementos simbólicos que representan la falta de acceso a este recurso básico en barrios de la ciudad.

La convocatoria no solo denuncia la situación actual, sino que también busca abrir un debate más amplio sobre el agua como derecho fundamental. El uso del hashtag #ConstituyentePorElAguaYa sugiere que los organizadores quieren ir más allá de una protesta momentánea: aspiran a generar presión política y discutir cambios estructurales en la forma en que se gestiona el recurso hídrico en Colombia.

¿Cuándo acabará el racionamiento?

El racionamiento de agua en Bogotá comenzó en respuesta a los bajos niveles de los embalses, especialmente el sistema Chingaza, que abastece gran parte de la ciudad. No obstante, la situación ha generado malestar entre la ciudadanía, ya que las recientes lluvias intensas contrastan con la narrativa oficial de escasez. Este desfase ha encendido las redes sociales, donde muchos cuestionan la falta de inversión en infraestructura para el almacenamiento y uso eficiente del agua lluvia.

Además, la crítica no se limita al actual alcalde. En los comentarios que circulan en línea se señala también a los exalcaldes Gustavo Petro y Enrique Peñalosa por no haber impulsado proyectos clave como Chingaza II, obra considerada fundamental para evitar crisis como la actual. Frases como “Bogotá ya no aguanta”, “Esto debe ir más allá de un cacerolazo”, y “Revocatoria ya” reflejan el descontento de una población que también se queja por la inseguridad, la basura y una percepción de abandono institucional.

Finalmente, la protesta del próximo 11 de abril se perfila como un evento de alto interés ciudadano, en un contexto marcado por la polarización política y la preocupación por el acceso al agua en Bogotá. La movilización busca no solo visibilizar el malestar frente a la actual gestión, sino también llamar la atención sobre la necesidad de implementar soluciones estructurales y sostenibles en el manejo del recurso hídrico. Por su parte, las autoridades locales aún no han emitido declaraciones sobre la convocatoria.