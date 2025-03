Cierre total en la Séptima con 245 por caía de poste de energía

Este miércoles, 12 de marzo, por cuenta de las fuertes lluvias se presentó la caída de un poste en la Séptima con calle 245, lo que genera el cierre total de este tramo, por lo que se estima que el tiempo de remoción será entre 6 y 7 horas.

Para los vehículos que transitan sobre Carrera 7 sentido sur - norte las autoridades sugieren tomar calle 183 o calle 245 para continuar por autopista Norte.

También le puede interesar: Las fuertes lluvias de esta madrugada en Bogotá generaron varias inundaciones. La más complicada es en la calle 232

Cierre en la 7ma con calle 245 por caída de poste de energía

“Se presenta novedad vial en la localidad de Usaquén, por caída de poste en la carrera Séptima con calle 245, sentido sur-norte. Cuadrilla de @EnelClientesCO realiza trabajos de reparación en el punto. Paso totalmente restringido", indicó Bogotá Tránsito.

De acuerdo con Blu Radio, la remoción del poste podrá demorarse entre 6 y 7 horas, esto en sentido sur-norte en Bogotá.

Además, la emisora indicó que debido a las emergencias que se han reportado por las inundaciones, varios colegios ubicados en el norte de Bogotá, entre ellos Fontana, Victoria School, Nogales, Buckingham, Gimnasio del Norte, Montaña y Gran Bretaña, informaron que suspendieron sus clases presenciales.

Cabe recordar que la Autopista Norte es una de las principales vías de conexión entre la capital y municipios cercanos como lo son Chía, Cajicá, Sopó y Zipaquirá. Las instituciones educativas tomaron esta medida como prevención ante las dificultades de movilidad generadas por las fuertes lluvias de esta madrugada.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a la emergencia a través de su cuenta de X, antes Twitter, diciendo que: "Las lluvias de la madrugada generaron dos afectaciones en el norte de la ciudad: 1. Autopista Norte entre 232 y 215 sentido Norte Sur. Se ordenó cierre de la vía. A las 4:20 am espejo de agua llegó a 40 cm. No hay vehículos atrapados. En terreno equipos del Acueducto, Ani, Idiger y Movilidad. Hace 15 minutos se habilitó el paso controlado de camiones. Ya nivel ha bajado a cerca de 15 cm. Esperamos poder habilitar pronto toda la vía. 2. Carrera 7 a la altura del km 14 de vía Bogotá Chía. Caída de poste. Equipos de Enel, Idiger y Movilidad atienden la situación desde las 3:50 am. No hay personas afectadas. Paso a un carril habilitado en este momento. Hoy se esperan lluvias, especialmente por la tarde".