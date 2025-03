“No tengo ni un solo puesto en el Gobierno”: Adelina Covo arremete contra Reyes tras revelación de chats de Benedetti.

Adelina Covo, suegra del Ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la denuncia publicada por el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. En su declaración, Reyes había asegurado que Covo y Nicolás Petro le habían solicitado las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los “recomendados” de Benedetti.

Covo expresó estar sorprendida, pero lamentó que, en el panorama político actual, sea una constante tener que enfrentarse a “oportunistas” que ascienden sin mérito alguno, según comentó. Recordó que su relación con Gustavo Petro viene desde la campaña a la Alcaldía de Bogotá en 2011, y subrayó su participación en la movilización de medio millón de votos.

En cuanto a la acusación de Reyes, Covo fue tajante: “Nunca me han nombrado a nadie, no tengo un solo puesto en el Gobierno, es más, ni las gracias me han dado”. Además, no dudó en criticar a Reyes, a quien calificó de ser un “paracaidista” que ocupó dos de los cargos más importantes a nivel nacional sin demostrar el mérito necesario. Para ella, el exdirector de la DIAN usó esa institución para crear su imagen como influencer, mientras la economía del país sufría por la falta de control del contrabando y la baja recaudación.

Covo también recalcó que no es “mandadera” de Benedetti, y que el Ministro nunca le ha pedido que solicite puestos. “Me respeta demasiado como para atreverse a mandarme a pedir puestos”, afirmó con firmeza.

La exfuncionaria también desafió a Reyes a explicar su comportamiento: “¿Por qué insiste en lanzar tantas cortinas de humo? ¿A quién está tratando de proteger con su show en redes?”. Para ella, ahora que el exministro ya no ocupa un cargo, solo le queda recurrir a la difamación como estrategia.

Por su parte, Luis Carlos Reyes había hecho una declaración en redes sociales en la que aseguraba que Covo y Nicolás Petro le habían solicitado las aduanas de Barranquilla y Cartagena para sus “recomendados”. En su mensaje, Reyes también destacó que durante su tiempo al frente de la DIAN, no hubo espacio para el clientelismo, y que sus decisiones estaban alineadas con las directrices del presidente Gustavo Petro.

En respuesta, Armando Benedetti desmintió a Reyes en su cuenta de X, acusándolo de mentir y responsabilizándolo del aumento del contrabando y la baja recaudación fiscal durante su gestión en la DIAN. El Ministro también criticó a Reyes por su ineficiencia como Ministro de Comercio Exterior, y advirtió que tomaría acciones legales por la infamia.

La controversia se intensificó cuando Reyes publicó un chat de WhatsApp en el que se muestra que Benedetti recomendó varios nombres para las aduanas de Barranquilla y Cartagena, incluyendo a Nanci Patricia Holguín, Alejandro Gutiérrez Casas, y Mario Olea Vega. Este chat refuerza las acusaciones de clientelismo que Reyes había lanzado.