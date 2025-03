Mujer le habría quitado la vida a su pareja en medio de una riña durante fiesta en Mosquera, Cundinamarca

En las primeras horas de este lunes, el departamento de Cundinamarca fue escenario de un hecho de violencia e intolerancia que captó la atención de las autoridades y la comunidad. Ocurrió en el municipio de Mosquera, donde se registró un presunto homicidio en el barrio La Cabaña. La víctima, un hombre de 33 años, fue encontrado sin signos vitales en plena vía pública. Según los primeros informes, el hombre presentaba una herida en el pecho cerca del corazón, la cual habría sido ocasionada durante una riña con su pareja sentimental, una mujer de 24 años.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron en el tercer piso de un inmueble, donde la pareja se encontraba celebrando en una fiesta el Día Internacional de la Mujer. Testigos de la escena indicaron que el consumo de licor durante la celebración habría desatado una discusión que se prolongó hasta la madrugada. La disputa escaló rápidamente y terminó con el fatal desenlace.

La mujer fue detenida por las autoridades locales y, en horas de la mañana, fue trasladada a la Fiscalía para su judicialización por el presunto homicidio. El cuerpo de la víctima permaneció un tiempo en el lugar, a la espera de la inspección técnica por parte del grupo especializado de la Fiscalía.

Vehículo se incendió en la Bogotá - Villavicencio

En otro incidente, cerca del peaje de Boquerón, en la vía que conecta Bogotá con Villavicencio, un vehículo sufrió un incendio de grandes proporciones que lo redujo a cenizas. El fuego, que se desató de manera repentina, obligó a las autoridades a cerrar completamente la vía, lo que generó un gran caos vehicular. El paso fue reabierto aproximadamente a las 3:30 a.m., después de varias horas de trabajo por parte de los bomberos y las autoridades. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero el incidente causó preocupación entre los viajeros. Las autoridades aún investigan las causas del incendio, y aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo mecánico, no se descartan otras posibilidades.

Estos dos hechos, ocurridos en distintos puntos del departamento, evidencian una vez más los retos de seguridad y de infraestructura que enfrenta la región. Mientras se avanza en las investigaciones, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y colaborar con los procesos judiciales.