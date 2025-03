“Es falso”: saliente ministra de Ambiente niega que resolución vaya a afectar obras en la Sabana de Bogotá

La saliente ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, volvió a referirse al polémico proyecto de resolución que se está construyendo con el fin de poner las bases para proteger los escosistemas de la Sabana de Bogotá, algo que ha sido criticado por congresistas, concejales y por el propio alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

De hecho, Galán presidió una rueda de prensa en la mañana de este 5 de marzo con el fin de contestarle a la polémica propuesta del Gobierno Nacional. “Este proyecto de resolución atenta contra la autonomía de Bogotá y se impuso sin coordinación con las autoridades locales, ignorando la ley y la jurisprudencia”, advirtió el mandatario capitalino.

Entre otras cosas, sostuvo que podría tener implicaciones significativas para el desarrollo de la región y la implementación de proyectos de energía, vivienda y medioambiente.

A su vez, señaló que la medida incumpliría el Acuerdo de Escazú. “Establece básicamente que se tiene que generar participación, publicidad, visibilidad y transparencia en los procesos que definen temas ambientales. En este caso eso no ocurrió. No se trata de que nos informen, publiquen o socialicen sus decisiones. Tienen que construirlas teniendo en cuenta lo que ocurre en el territorio y las autoridades locales”, sostuvo Galán.

Y concluyó señalando que le pidieron al Ministerio de Ambiente que retire el proyecto de resolución y que dialogue con las autoridades departamentales y distritales.

La fuerte respuesta de Susana Muhamad

Durante la noche de este miércoles 5 de marzo la saliente ministra Muhamad le contestó al alcalde Galán y señaló que no es cierto que esta resolución vaya a tumbar proyectos que ya están en curso.

“Lo más importante es que no se difunda información falsa, información inexacta. La resolución para proteger la Sabana de Bogotá, su suelo, sus valles y sus páramos no impide las obras que está llevando a cabo el Distrito, no cambia el Plan de Ordenamiento Territorial, no va a hacer que vivienda que ya está licenciada ya no se pueda construir, no genera que el patio taller del Metro se vaya a detener. Todo eso es falso”, indicó Muhamad en conversación con la emisora Caracol Radio.

A su vez, señaló que lo que en realidad busca la nueva normativa es proteger el suelo rural y controlar fenómenos como la expansión urbana y el volteo de tierras. También indicó que buscan ordenar el territorio en torno al agua, más aún en un contexto de racionamiento como el que vive Bogotá en la actualidad.