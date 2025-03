Sujeto habría acosado a mujer y a su hermanita en parque de Suba: tendría uniforme de reconocida empresa

En las últimas horas se conoció una grave denuncia pública por un hecho ocurrido en el norte de Bogotá. De acuerdo con la información que fue compartida por la Organización Conciencia Crítica a través de la red social Instagram, pusieron en evidencia a un hombre señalado de acoso sexual en plena vía pública del barrio Corinto, en la localidad de Suba.

Según el relato compartido por esa colectividad, los hechos se presentaron el pasado sábado 1 de marzo cuando una mujer se encontraba junto a su hermana de 14 años en el Parque de Millonarios, justo al lado del salón comunal del barrio Corinto.

Estaban llevando a su perrito al lugar para tomarle una foto después de que salió de la peluquería cuando se encontraron con un sujeto de gafas oscuras que, al parecer, tenía un uniforme de la empresa Aguas de Bogotá. El hombre se movilizaba en una bicicleta y, según el relato, se detuvo cuando las vio. Luego, se hizo detrás de un árbol y sacó su miembro.

“Pasa un tiempo y me percato que el tipo se estaba masturbando mientras nos miraba. Me acerco a hacerle el reclamo y gritar por ayuda, pero nadie se acercó, intenté llamar a la policía pero me responden que al no tener la dirección exacta no hay mucho que puedan hacer”, señaló la mujer que puso en evidencia el caso a través de la organización.

El sujeto le señaló que nadie la ayudaría, se burló e incluso aseguró que “ya había acabado”. En vista de esto, la mujer decidión tomar un video del hombre, quien poco después se fue del lugar.

El hecho ha causado una ola de indignación en las redes sociales y ha puesto en evidencia los riesgos que representa la violencia de género para las mujeres y las niñas en la capital.

“Insistimos en la importancia de trabajar en espacios seguros y libres de violencias hacia las mujeres y por tanto, exigimos que estas situaciones sean atendidas por las entidades correspondientes y no sean recurrentes estas acciones violentas. Acudimos al apoyo de otras organizaciones sociales, colectivos e individualidades para difundir esta denuncia y que hechos como estos NUNCA MÁS SE REPITAN”, indicó la organización Conciencia Crítica a través de su publicación en Instagram.

La empresa Aguas de Bogotá se pronunció sobre el caso de acoso sexual

Debido a que existe la sospecha de que el hombre que acosó a la mujer y a su hermanita hacía parte de la Empresa Aguas de Bogotá, esa organización pronto se pronunció.

"En Aguas de Bogotá rechazamos rotundamente cualquier acto de violencia y acoso sexual, especialmente contra mujeres y menores de edad. Agradecemos la denuncia ciudadana, con la cual procederemos a confirmar si la persona señalada hace parte de nuestro equipo operativo para tomar las medidas sancionatorias correspondientes. Desde nuestro quehacer estamos comprometidos para que nuestros espacios en Bogotá sean más seguros", indicó la empresa a través de su cuenta oficial en Instagram.

¿A dónde pueden acudir y las mujeres que son víctimas de acoso sexual en Bogotá?

En Bogotá hay múltiples canales de atención para denunciar casos de violencia de género, incluidos aquellos en los cuales se presentan actos de acoso sexual.

Entre otras cosas, mencionan las siguientes líneas:

Llamando al 018000112137.

Escribiendo al WhatsApp 3007551846.

Atención en lengua de señas a través de videollamada de lunes a viernes de 08:00 a. m. a 05:00 p. m. y sábados de 08:00 a. m. a 12:00 m.

No obstante, si se trata de un hecho que debe ser atendido de inmediato, el Distrito sugiere comunicarse directamente con otras autoridades.

“La Línea Púrpura de Bogotá es gratuita, funciona las 24 horas, todos los días del año. Es atendida por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras de la Secretaría Distrital de la Mujer, quienes brindan orientación en caso que existan dudas sobre qué hacer ante hechos relacionados con violencia de género, pero NO es una línea de emergencia, por lo que, si la vida o integridad de una mujer corre riesgo, se debe llamar a la Línea 123 para reportar adecuadamente el hecho", ha señalado la Alcaldía de Bogotá.