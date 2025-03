“Me dejé llevar por el impulso”: el taxista que robó un celular en un montallantas salió a dar la cara

El pasado lunes 3 de marzo se conoció la desagradable noticia de un taxista que robó descaradamente el celular de una mujer que trabaja en un montallantas y la cual en el momento del hurto estaba despinchando una llanta del carro de este taxista. El hecho causó indignación por la acción descarada del taxista, a quien no le importó en lo absoluto que la mujer estuviera delante de él. Ahora, las redes sociales están indignadas nuevamente con este señor, porque salió a pedir perdón, pero sus excusas dejaron mucho que decir.

En redes sociales el taxista ladrón salió a dar la cara y a pedir disculpas por su bochornoso acto al interior de un montallantas. “Yo llamo para pedirle disculpa a la comunidad y a la señora de los celulares. De verdad, yo cogí en un momento lo que no era mío, me dejé llevar por un impulso. Yo sé que cometí un error ante todo el mundo y yo pido mil disculpas a todos los compañeros del gremio, a la sociedad porque fue una cosa que no tuve que haber hecho”, aseguró el taxista.

Luego, el sujeto dijo que “ya hablé con la señora. Ya le pedí mis disculpas. Ya le agaché la cabeza, le pedí de mil maneras que me disculpara, que me perdonara. Que me bajara de las redes. La señora llegó a un acuerdo y me dijo que sí. Me dijo lo importante que era la devolución del celular, que no había ningún problema”.

Luego, el taxista aseguró que ya entregó el celular y que se dejó llevar: “Fue un impulso que de pronto cualquier persona en cualquier momento lo hace sin pensar ni nada. Yo no soy persona de de hacer eso ni tengo problemas con la justicia, ni tengo antecedentes”.

Esto, por supuesto, enfureció a la comunidad, ya que no entienden como este taxista pretende justificar un acto tan desleal y bochornoso como un impulso incontrolable. Además, varios pidieron que la justicia actúe y no se quede indiferente ante el descaro del taxista.