¿Se justifica? Policías agredieron y atacaron con taser a una mujer que se coló en TransMilenio

Una mujer de 22 años, denunció que fue víctima de abuso policial cuando evadió el pago del pasaje en TransMilenio, la joven aseguró que dos uniformadas la agredieron físicamente, la esposaron y le hicieron descargas por medio de un taser. El hecho ocurrió en la estación Museo del Oro ubicado en el centro de Bogotá.

“Iba camino para el hospital porque la verdad estaba un poco maluca, llegó la funcionaria y de una vez a la fuerza me dijo ‘se baja, se baja’, ahí sacó las esposas, me agarró el cabello y me empezaron agredir”, dijo la mujer para el noticiero de Citytv.

Videos grabados por testigos, muestran la forma en la que una policía y una funcionaria de TransMilenio la agreden y la esposan con el objetivo de sacarla de la estación, allí se ve que sacan un taser y le hacen algunas descargas.

De acuerdo al noticiero, varios policías tuvieron que hacer presencia y a la joven se la llevaron para la URI de Puente Aranda. Al día siguiente fue dejada en libertad.

No obstante, la víctima confirmó con el medio citado anteriormente, que pondrá a disposición de la Fiscalía el caso, para que la entidad decida si hubo o no fuerza desmedida de la autoridad.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de abuso de la autoridad?

Según el Ministerio de Justicia, la persona presentar denuncia (acción penal mediante la cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente un comportamiento que constituye delito) ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los hechos.

La Fiscalía recibe denuncias en diferentes centros de atención, como las Salas de Atención al Usuario -S.A.U-, las Unidades de Reacción Inmediata -U.R.I-, los Centros de Atención a Víctimas y las Casas de Justicia.