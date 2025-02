Vecinos de exclusivo barrio de Bogotá están abrumados con las fiestas: “duran tres días seguidos”

En Bogotá hay múltiples sectores que se han hecho famosos por la amplia oferta que tienen en materia de fiestas y eventos. Una de estas zonas es la de la calle 85, que ha cobrado especial reconocimiento durante los últimos años. Pese a todo, hay quienes aseguran que han resultado afectados por este crecimiento y por algunos establecimientos específicos donde se sube el volumen a niveles demasiado altos.

PUBLICIDAD

(Lea también: Presidente Petro lanzó preocupante advertencia sobre el racionamiento en Bogotá: “no va a ser por este año”).

En la mañana de este miércoles 26 de febrero varios vecinos del barrio Antiguo Country expusieron públicamente sus quejas frente a las fiestas que se realizan específicamente en un establecimiento llamado Excéntrica.

“No podemos dormir, el ruido es insoportable. Vivo a cinco cuadras del lugar y aún así las vibraciones de las ventanas nos despiertan. Nuestros niños van al colegio mientras afuera hay personas en estado lamentable tras amanecer de fiesta por tres días seguidos”, se quejó Andrés Vasco, uno de los residentes del barrio en entrevista con la emisora La FM.

Así mismo, indicó que han acudido a varias entidades para controlar la situación y recordó que si bien el alto volumen de la música está regulado en el Código de Policía, pero no han podido mitigar la problemática.

“Es indignante ver los alrededores del lugar un lunes a las 6:00 a. m. cuando nuestros hijos van al colegio. El panorama es denigrante”, anotó el ciudadano.

¿Qué dicen las autoridades sobre las fiestas en la 85?

Entre tanto, la alcaldesa local de Chapinero, Alexandra Mejía, aseguró que las autoridades tienen dificultades para controlar estos establecimientos debido al marco normativo vigente. De hecho, indicó que hay una nueva norma que les daría más ‘dientes’ a las autoridades locales, pero aún no ha sido sancionada por el presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

“La norma actual solo me permite cerrar cuando la Secretaría de Ambiente pone un sonómetro y registra. Estamos haciendo operativos a lo largo y ancho de Chapinero jueves, viernes, sábado y domingo, (...) pero necesitamos que el presidente sancione una norma para acabar de fondo el problema que Andrés nos está diciendo. Yo no tengo la competencia para cerrar los establecimientos por ruido cuando no tengo sonómetro de la Secretaría de Ambiente”, sostuvo la alcaldesa local.