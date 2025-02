Denuncia: Parqueadero le cobró a paciente 436.000 por dos días que estuvo hospitalizada

A través de las redes sociales se conoció la denuncia de una mujer que enferma llegó por sus propios medios y conduciendo su propio vehículo hasta la Clínica Fundación Santa fe, en Bogotá, en donde dejó parqueado el carro. Su estado de salud requirió que permaneciera hospitalizada por dos días y la sorpresa se la llevó cuando fue a pagar el parqueadero.

Según la denuncia la mujer tuvo que pagar una elevada cantidad de dinero para poder salir del parqueadero.

Denuncian excesivo pago de parqueadero en reconocida clínica de Bogotá

La publicación que se conoció a través de X antes Twitter tiene la fotografía del recibo y está acompañada de un texto que dice: “¿cómo va a ser posible que haya pagado más de cuatrocientos mil pesos por estar hospitalizada dos días en la Santa fe? Resulta que me dicen que debía pagar cada 12 horas porque después me cobraban por minuto y no aplica la tarifa plena. ¡Esto es un abuso increíble de Parking!“.

En el recibo se lee claramente que ingresó el 22 de febrero a las 11:40 am y salió el 24 de febrero a las 09:46 am.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Ya todo el mundo atraca sin problema, saben que no hay castigo, mínimo se vuelven gestores de paz. No hay autoridad de ninguna manera", “A mí me pasó exactamente igual en el parto de mi bebé. Entramos un viernes en la noche, salimos el domingo en la tarde y fue un valor parecido. Pagué menos por el parto” y “Bogotá permitió que los parqueaderos fueran una renta extra en todo lado. No es lógico que si vas a una clínica a una cirugía o a urgencias, tengas que pagar parqueadero, debería ser obligación que las clínicas ofrecieran ese servicio”.