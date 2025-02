Preocupación por extraña desaparición de adulto mayor en Instituto Cancerológico de Bogotá

​El 23 de febrero de 2025, se reportó la desaparición de Miguel Antonio Robles, un adulto mayor de 78 años, en las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología (INC) en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con sus familiares, Robles ingresó al centro médico y fue hospitalizado por problemas de salud, pero cuando fueron a visitarlo al día siguiente, no lo encontraron.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Reportaron nueva explosión en el sector de San Bernardo y tres personas estarían heridas

La familia, preocupada por su paradero, inició una búsqueda exhaustiva dentro del hospital y en sus alrededores, sin obtener resultados positivos. Ante la ausencia de respuestas claras, decidieron interponer una denuncia formal ante las autoridades competentes.

“Llego yo el día martes 18 en la mañana a visitarlo en su horario de visitas y lo empiezo a buscar por todo lado y no lo encuentro por ningún lado. Entonces paso con los celadores, venga, es que no encuentro a mi papá por ningún lado, si él se llama Miguel Antonio Robles. Y entonces uno dice pues ese fue el que se nos salió esta mañana", indicó uno de los familiares a Blu Radio.

De igual manera, el hijo del señor, indicó que el Instituto Nacional de Cancerología no ha colaborado con la búsqueda de su padre, tampoco a permitido el acceso a als grabaciones de las cámaras de seguridad.

“Probablemente está pasando una situación muy difícil y lo más triste del tema es que fue por negligencia de este instituto que de verdad hoy no me han dejado ver cámaras, nada, entonces es lo que se me complica realmente y es lo que quiero mirar, denunciar, porque además que puede seguir pasando y hay que poner un precedente para que esto no pueda seguir ocurriendo”, siguió contando.

También podría leer: El racionamiento no basta: Acueducto anuncia cortes adicionales de agua en varias zonas de Bogotá ¿A qué se debe?

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información sobre el paradero de Miguel Antonio Robles, se comuniquen de inmediato con las líneas de atención dispuestas para tal fin. Mientras tanto, la familia continúa con la esperanza de encontrarlo sano y salvo, y agradece cualquier colaboración que pueda surgir de la comunidad.​