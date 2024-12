Pilas no se equivoque con el recibo para que le aplique descuento en impuestos en mora en Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá presentó los alivios tributarios 2024 con los que ofrece una reducción del 80 % en las sanciones e intereses que tienen las deudas pendientes que algunos contribuyentes tienen con la entidad y otras del Distrito. Sin embargo, al hacer el trámite por la página se encuentra una cascarita que puede que le afecte y aunque crea que tiene descuento, no es así, y terminará pagando el total de la deuda.

Este descuento se obtiene solo si el contribuyente paga el 100% del total de la deuda y el 20 % de las sanciones e intereses, según la Secretaría.

Error al pagar impuestos con descuento en la Secretaría de Hacienda de Bogotá

Para poder acogerse a los alivios tributarios lo primero que debe hacer es ingresar a la página web de la Secretaría de Hacienda, ahí tendrá que ingresar a botón ‘Alivios tributarios 2024′ en donde aparece toda la información, luego hacer clic en el botón ‘Consultar’, que lo dirige al formulario en el que debe llenar el documento para saber si aplica para ser beneficiario.

Si el sistema indica que sí lo es, aparece un listado de las obligaciones que están pendientes y cada uno tiene un enlace que redirige a la plataforma correspondiente.

Por ejemplo, en el caso del impuesto vehicular, se dirige a la ventana de ‘Descarga y paga’, ahí se deben ingresar nuevamente los datos para que el sistema indique cuáles son las obligaciones y los años pendientes.

Ahí es donde debe tener mucho cuidado, porque una vez usted selecciona el impuesto que debe pagar, le pide que genere el Recibo Oficial de Pago, ROP, porque se despliega una ventana que confunde, pues si ya aplica para descuento debería descargarse automáticamente, pero no.

La ventana que se abre tiene un mensaje en el que indica: “La obligación sobre la que generas Recibo Oficial de Pago tiene alivio tributario según el Acuerdo 927. Ten en cuenta que, para acceder a este descuento, debes generar el pago total de la obligación. No aplica, si realizas pagos parciales de la deuda”.

Sin embargo, cuando se le da en la selección de ‘Generar ROP’ de esa misma ventana, no se genera y queda abierta otra con tres opciones: Total obligación, Total por pagar y Parcial de Pago. Puede que usted no vea que se genera y escriba en la opción de Parcial de Pago, lo que le permite continuar y pagar. Pero, al regresar se encuentra con el monto restante; es decir, no se le aplicó el descuento.

Así que la recomendación es no escribir ningún monto en esa opción e intentar a que se genere el recibo automáticamente para que le aplique el descuento.

No olvide que la fecha límite para que aproveche de los Alivios Tributarios 2024 es el próximo viernes 13 de diciembre.