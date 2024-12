El embajador de China le cantó la tabla a un bogotano que se burló del Metro de Bogotá

Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá siguen avanzando a paso firme, superando el 40% de avance, algo que es un hito para la capital del país, no solo por el nuevo método de transporte que tendrán los bogotanos a la mano, sino por todas las polémicas y decisiones que han generado que por 60 años se hable de metro en Bogotá, pero no se haga realidad. Ahora con las obras avanzando rápidamente aún hay quienes buscan desacreditar este megaproyecto, algo que no le gustó para nada al embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, quien le cantó la tabla a un bogotano.

PUBLICIDAD

Lea también: Satena lanzó vuelo entre Bogotá y Girardot para ir a ‘piscinear’ sin trancones

La discusión inició por un trino que realizó el embajador chino en el que sacaba pecho por las obras del metro y la influencia de la tecnología china en estas. “Se está introduciendo en esta obra un buen número de sofisticada tecnología y equipos nunca jamás conocidos en este país (Colombia), y algo aún más disruptivo: la eficiencia y la perseverancia de trabajar por turnos sin interrupción, 24 horas al día y 7 días a la semana”, publicó el embajador Chino en su cuenta de X.

Ante esto, un usuario de X le respondió al embajador de la siguiente forma: “Lo gracioso, señor embajador de China. Es que yo vivo en el barrio Palenque, ese barrio es el de la foto qué usted publica. Mire cómo trabajan 24/7, esta foto la tomé el 6 de noviembre. Encima de mentiroso, trata de hacerme ver como usted. Lamentable de su parte”. Junto al trino, el usuario adjuntó una foto en la que se ve a varias personas trabajando en la zona, aunque aparentemente el ciudadano no se percató de esto.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, no dejó pasar el trino desapercibido y respondió de una manera algo fuerte: “Pobre capacidad cognitiva! Evidentemente, NO vives a lo largo de todo el proyecto”. De igual forma, varias personas le dijeron al usuario de X que en la misma foto se ve a varias personas trabajando, por lo que le piden que si va a criticar el proyecto por lo meno lo haga con argumentos.