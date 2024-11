Carlos Fernando Galán puso en el paredón a Claudia López por la crisis de agua en Bogotá: “No hubo alerta”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, abordó en una reciente entrevista en El Debate la grave situación que enfrenta la capital colombiana en relación con la crisis de agua. En su declaración, Galán señaló que, durante el proceso de empalme con la administración anterior, encabezada por Claudia López, no se le advirtió sobre los serios problemas que afectaban el sistema de abastecimiento de agua, especialmente en el embalse Chingaza, uno de los principales fuentes de agua para la ciudad.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Indignante: Acueducto encontró establecimiento que robaba agua de manera clandestina para luego venderla

La omisión en el empalme: una alerta no recibida

Carlos Fernando Galán dejó claro que durante el empalme no hubo ningún tipo de alerta o documento que indicara los problemas inminentes en el sistema de agua. “No hubo alerta de la situación que tenía el sistema Chingaza”, afirmó el alcalde. Según Galán, no se le informó acerca de la crítica situación que estaba enfrentando el sistema hídrico de la ciudad. De hecho, el alcalde recalcó que el informe recibido durante el empalme no mencionaba ningún riesgo inminente.

Le puede interesar: Revelan nuevo video grabado después de la muerte de Juan Felipe Rincón: “le disparó a tres personas”

“Nos dijeron básicamente que Bogotá tenía que definir qué inversiones tendría que hacer para que de 2040 en adelante no hubiera problemas de acceso al agua”, expresó Galán, dejando entrever que la administración saliente se centró en un horizonte temporal muy lejano sin tomar en cuenta los problemas que ya eran evidentes en el presente. Según el alcalde, el sistema Chingaza se encontraba en niveles alarmantemente bajos en ese entonces, lo que hizo que la situación empeorara rápidamente, llevándolos a implementar medidas de racionamiento.

La responsabilidad y las medidas adoptadas

Aunque Galán señaló que no pretende eludir su responsabilidad en la crisis actual, también enfatizó que era vital comprender la falta de acción por parte del gobierno anterior. “Yo reviso y en los últimos 15 años nunca habíamos estado por debajo del 50 % de capacidad”, comentó, sugiriendo que, en ese momento, ya se podrían haber tomado medidas preventivas para evitar la crisis.

Le puede interesar: La Avenida Caracas tendrá un nuevo cierre vehícular por la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá

PUBLICIDAD

Galán también manifestó que si hubiera recibido esta información durante el empalme, podría haber comenzado a implementar las medidas de protección mucho antes. “Nosotros lo hicimos desde el 12 o 15 de enero, pero hubiéramos estado mejor preparados si esa alerta hubiera llegado antes”, destacó el mandatario capitalino. En ese sentido, el alcalde de Bogotá dejó claro que habría agradecido haber contado con la información adecuada desde el inicio de su mandato para abordar el problema de manera más proactiva.

Inversiones y soluciones para el futuro

Ante la falta de información recibida en el empalme, Galán subrayó que su administración ha tomado medidas urgentes para enfrentar la crisis hídrica. El alcalde aseguró que su gobierno ha realizado una inversión histórica, destinada a la conservación y restauración de las cuencas que abastecen de agua a la ciudad. “Son cerca de 92 millones de dólares que se destinaron para conservación y restauración de las cuencas que abastecen de agua a la ciudad capitalina”, detalló.

Estas inversiones, según Galán, buscan no solo mitigar los efectos de la crisis actual, sino también garantizar que Bogotá no vuelva a enfrentar problemas similares en el futuro cercano. “Nosotros estamos tomando medidas. En lugar de yo ponerme a mirar para atrás acerca de lo que ya pasó, me he dedicado desde el primer día a resolver este problema”, afirmó, haciendo hincapié en que el objetivo es construir una solución duradera para la ciudad.

La incertidumbre sobre las razones de la omisión

Finalmente, Carlos Fernando Galán expresó desconocer las razones detrás de la omisión de esta información durante el empalme con la administración de Claudia López. El alcalde dejó entrever que la falta de una evaluación precisa sobre la situación hídrica de Bogotá podría haber sido una omisión crucial que dificultó la adopción de soluciones más rápidas.

En resumen, Galán no solo criticó la falta de comunicación sobre la crisis del agua durante el empalme, sino que también destacó las acciones que su administración está tomando para resolver la situación y prevenir futuras emergencias. Con una inversión sin precedentes y medidas inmediatas en marcha, el alcalde de Bogotá se muestra comprometido con garantizar la estabilidad del suministro de agua para los ciudadanos, a pesar de los desafíos heredados.