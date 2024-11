Presunto asesino de Juan Felipe Rincón rompe el silencio: asegura que la bala provenía del escolta

En un giro inesperado, Andrés Camilo Sotelo Torres, señalado de ser el responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón, rompió el silencio para defenderse de las acusaciones en su contra. En una entrevista previa a su intervención quirúrgica en el hospital El Tunal, Sotelo negó su culpabilidad y ofreció una versión diferente de los hechos que lo vinculan con el asesinato del hijo del Inspector de Policía, William Rincón.

La Fiscalía, tras la investigación de los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, presentó cargos contra Andrés Camilo Sotelo por homicidio doloso agravado y por porte ilegal de armas. Según el ente investigador, Sotelo fue uno de los responsables de interceptar a Juan Felipe Rincón, quien habría sido agredido por un grupo de personas, entre ellas el propio Sotelo, tras un altercado en el que se discutió sobre fotografías y mensajes con menores de edad. En medio de la riña, la Fiscalía sostiene que Sotelo disparó un revólver y causó la muerte de Rincón.

Sin embargo, Sotelo Torres no aceptó los cargos. En diálogo con Caracol Radio, aseguró ser inocente y sostuvo que los videos y las pruebas presentadas por la Fiscalía son incorrectas. “En las evidencias, en los videos, en todo está que lo están inculpando de algo que no hice”, afirmó, insistiendo en que no fue él quien disparó la bala fatal.

Según Sotelo, el arma con la que él fue detenido no era un revólver, sino un arma de balines. Además, señaló que el disparo mortal no provenía de su revólver, sino de la pistola del escolta de Juan Felipe Rincón, quien supuestamente intervino para defender al joven durante la pelea. “La bala es del escolta”, aseguró Sotelo, refiriéndose al patrullero de la Policía que acompañaba a Rincón en ese momento.

Esta versión es apoyada por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general José Daniel Gualdrón, quien explicó en una entrevista que, en medio de la confrontación, el escolta de Juan Felipe Rincón disparó su arma tras ver a su protegido siendo golpeado por varias personas. Gualdrón indicó que en el lugar de los hechos se encontró un revólver, el cual estaba en poder de Sotelo. No obstante, el general dejó en claro que la Fiscalía es la encargada de esclarecer si la bala fatal provino del escolta o del revólver de Sotelo.

Una de las líneas de investigación que aún se está trabajando es la relación entre Juan Felipe Rincón y la menor de 15 años que lo acompañaba esa noche. Las autoridades también investigan los supuestos intercambios de fotos y chats entre Rincón y una niña de 8 años, lo que habría provocado el enfrentamiento. Los detalles detrás de estos intercambios, junto con la conexión de Rincón con la menor, serán fundamentales para esclarecer los motivos detrás del crimen.

Andrés Camilo Sotelo fue herido de bala en su pierna izquierda durante el incidente, y actualmente se encuentra en proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica en el hospital El Tunal. Una vez se recupere, se reanudarán las audiencias en su contra, donde enfrentará las acusaciones de homicidio y porte ilegal de armas.

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía, que deberá resolver la duda clave: ¿quién disparó la bala que acabó con la vida de Juan Felipe Rincón? Las autoridades están trabajando para esclarecer todos los detalles, mientras se siguen acumulando pruebas en relación con las circunstancias que llevaron a esta trágica muerte.