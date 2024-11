Taxista por poco muere ahogado al caer en hueco inundado de la obra de la 68

En las últimas horas, un taxista por poco muere ahogado luego de caer en un enorme hueco de la obra de la 68 que estaba inundado, luego de las fuertes lluvias que se registraron en Bogotá. Aseguró que no había señalización, por lo que no se percató de que delante de él había un enorme cráter. El hecho se registró bajando por el puente de la Avenida 26 en un sector que no tiene suficiente iluminación.

PUBLICIDAD

También le puede interesar: Explosión en Suba deja seis personas heridas: Autoridades investigan las causas del incidente

Las fuertes lluvias que se registraron en la noche de este lunes, 18 de noviembre, generaron que las excavaciones de la obra de la 68 a la altura del puente de la calle 26 se inundaran y provocaran el accidente.

Taxista casi muere ahogado al caer a un cráter de la obra de la 68 que estaba inundado

El taxista estaba conduciendo por la carrera 68, bajando el puente de la calle 26, en la oreja que conduce hacia hacia el sur de Bogotá, cuando inesperadamente cayó en el cráter.

El conductor de servicio público le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol que el accidente ocurrió cuando intentaba girar para coger la avenida Esperanza y que no había ninguna señalización sobre la obra, por lo que no vio el hueco y cayó al agua.

Un guardia de seguridad fue el ángel que evito que la tragedia fuera mayor. “Cuando caí empecé a sentir que se me empezó a llenar el carro de agua, y claro, el pánico que me causó fue terrible. No podía abrir porque las puertas quedaron bloqueadas”, le contó el taxista al Ojo de la noche.

El conductor aseguró que el guarda le ayudó para abrir rápidamente las puertas del vehículo y lo sacó para evitar que se ahogara. “Todo el sistema eléctrico de los vidrios lo pude operar, entonces alcancé a bajar los vidrios y muy, muy, muy arrastrado pude salir”, dijo.

El taxista quedó bastante asustado por lo sucedido y le exige a las autoridades explicaciones sobre la falta de señalización en este sector donde hay grandes excavaciones por la obra que se adelanta.