Comerciantes de San Victorino se despacharon contra Galán por la balacera que dejó dos muertos

Este domingo, 17 de noviembre, se registró una balacera en San Victorino, en Bogotá, en donde dos personas murieron, entre los que está el delincuente. Un hecho que tiene en alerta a los comerciantes del sector, ya que por esta época una gran cantidad de personas eligen hacer sus compras para navidad, aprovechando las promociones y la gran cantidad de mercancía que se puede encontrar. Por lo anterior, los comerciantes se despacharon contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y aseguraron que la Alcaldía no está comprometida con el sector.

A través de un comunicado, tanto comerciantes como habitantes de San Victorino dejaron sobre la mesa la problemática que atraviesa el sector, por la falta de compromiso, según ellos, de la administración de la capital del país.

Comerciantes de San Victorino arremeten contra el alcalde de Bogotá

Comerciantes y habitantes de San Victorino emitieron un comunicado a través de la Junta de Acción Comunal para hacerle un llamado urgente al alcalde de Bogotá, luego de la balacera que se registró en el sector, que dejó dos muertos y tres heridos.

“En lo transcurrido del año 2024 en San Victorino el número de muertos se ha incrementado por la falta de compromiso institucional por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá en relación a la protección de derechos colectivos de los comerciantes formales, informales, vulnerables, residentes y visitantes del sector en relación al espacio público”, dice la primera parte del comunicado conocido por Blu Radio.

Luego aseguran que: “Es lamentable observar que no hay actuaciones de fondo por parte de la administración distrital, no hay una organización del espacio público, no hay una oferta institucional para los vulnerables, no hay garantías para los comerciantes formales, no hay compromiso contra el microtráfico, contra la extorsión y contra las organizaciones criminales”.

Además, aseguraron que este sector tiene más de 300.000 visitantes por día, más de 20.000 comerciantes formales y 10.000 informales, por lo que es una zona que debe tener un tratamiento especial.

Finalmente dicen: “Señor alcalde, ¿cuántos muertos más en San Victorino para tomar acciones contundentes? Rechazamos que no se proteja la vida. ¡Estamos solos!”, fue lo que escribieron en el comunicado”.