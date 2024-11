‘Día Cero’ en Bogotá: Cuándo podría llegar y la alerta activa sobre la crisis hídrica en la capital

A medida que Bogotá enfrenta los efectos de la temporada de sequía, el Acueducto de la ciudad ha emitido nuevas advertencias sobre la necesidad de continuar con las medidas de ahorro de agua. Aunque los niveles de los embalses han experimentado un repunte gracias a las lluvias recientes, las autoridades advierten que estos no alcanzan los promedios históricos, lo que mantiene el riesgo de un “Día Cero” en la capital.

Nivel actual de los embalses en Bogotá

A pesar de los recientes aguaceros que han beneficiado a la región, el Sistema Chingaza, uno de los principales abastecedores de agua para Bogotá, aún no se encuentra en niveles óptimos. Según el último informe de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el embalse de Chuza se encuentra en un 38%, mientras que San Rafael ha subido hasta un 89%. Aunque los niveles globales del sistema Chingaza alcanzaron un 50%, aún estamos lejos de las condiciones ideales.

Natasha Avendaño, gerente del Acueducto, señaló que este repunte es positivo, pero no suficiente. “No son solo las lluvias en Bogotá, sino que también se han registrado precipitaciones en las cuencas abastecedoras de Chingaza”, explicó durante una rueda de prensa. Sin embargo, la ciudad aún se enfrenta a un escenario complejo.

¿Qué significa el ‘Día Cero’ para Bogotá?

El término “Día Cero” hace referencia al momento en que los niveles de los embalses llegan a un punto crítico, alrededor del 36% de capacidad, lo que obligaría a implementar restricciones más severas en el suministro de agua. Según el Acueducto de Bogotá, si las condiciones actuales persisten, este día podría llegar en el primer trimestre de 2025, específicamente a finales de marzo, en el escenario más optimista.

En ese contexto, las autoridades han reiterado que, aunque la temporada de lluvias ha traído un respiro, es esencial que la ciudadanía mantenga el ahorro de agua, ya que la temporada seca de los meses de diciembre a febrero podría generar nuevos desafíos.

Medidas de ahorro que todos podemos seguir

Ante esta situación, el Acueducto y la CAR han instado a la ciudadanía a seguir prácticas responsables para reducir el consumo de agua. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran:

Reducir el tiempo de las duchas a menos de cinco minutos.

Cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes.

Reciclar el agua en tareas como el lavado de ropa.

Reparar las fugas de agua en las viviendas.

Utilizar la lavadora solo con carga completa.

Estas acciones cotidianas son esenciales para contribuir al ahorro de agua y evitar que la capital llegue al temido “Día Cero”. Además, el Acueducto destacó que las medidas de racionamiento, que entraron en vigor desde abril de 2024, seguirán vigentes mientras la situación no mejore significativamente.

A medida que se acerca la temporada seca, las autoridades subrayan la importancia de no bajar la guardia. Alfred Ballesteros Alarcón, director de la CAR, recordó que aún no es momento de revisar o levantar las restricciones, pues los meses más críticos del año para el agua están por venir. Por eso, la ciudad debe seguir preparada para lo peor, mientras las lluvias continúan siendo una esperanza, pero no una solución definitiva.

En resumen, la situación del agua en Bogotá sigue siendo preocupante, aunque los recientes aumentos en los niveles de los embalses brindan algo de alivio. La clave para evitar el “Día Cero” está en el compromiso colectivo de la ciudadanía para hacer un uso responsable y eficiente del recurso.