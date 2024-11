Feminicidio en Bogotá: asesinaron a Yelena Arboleda, hermana de la boxeadora olímpica Valeria Arboleda

La comunidad del barrio Las Cruces, en Bogotá, está consternada por el asesinato de Yelena Stefi Arboleda, hermana de la boxeadora olímpica Valeria Arboleda Mendoza. Este trágico suceso ha conmocionado a la ciudad y, especialmente, a la familia de la deportista, quien ha utilizado sus redes sociales para hacer un llamado de justicia y pedir apoyo para esclarecer los hechos.

La joven de 24 años perdió la vida el pasado lunes 11 de noviembre, en un crimen que aún no tiene claros responsables ni motivos. Según informaron testigos y medios locales, Yelena Arboleda habría sido atacada mientras se dirigía de regreso a su hogar en horas de la madrugada. Al parecer, la joven pasó por un grupo de hombres en la calle, lo que habría desencadenado el violento suceso.

La fatal escena fue descubierta alrededor de las 6 de la mañana por un transeúnte, quien al notar rastros de sangre en el lugar, se acercó para ver si la víctima aún tenía signos vitales. Desafortunadamente, la joven ya había fallecido. Este testigo mencionó que, a pesar de la gravedad de la situación, varias personas que transitaban por la zona no se detuvieron a ayudar ni a alertar a las autoridades.

Testimonios y especulaciones sobre los responsables

Los residentes del sector informaron a medios de comunicación locales que, en la zona donde ocurrió el crimen, la presencia de grupos de hombres suele generar temor entre los habitantes. Algunos vecinos de Las Cruces señalaron que estos individuos son considerados “peligrosos”, lo que ha generado inquietud sobre la seguridad en el vecindario. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado detalles sobre los presuntos responsables del asesinato.

El caso está siendo investigado por las autoridades de Bogotá, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias y determinar los responsables de este crimen que ha sacudido a la comunidad.

Valeria Arboleda pide justicia para su hermana

Ante el doloroso acontecimiento, Valeria Arboleda, quien representó a Colombia en los Juegos Olímpicos, ha recurrido a sus redes sociales para expresar su tristeza y hacer un llamado a la acción. Con el corazón roto, la campeona olímpica escribió un emotivo mensaje en el que lamenta la pérdida de su hermana: “Hoy falta mi hermana. Cómo duele el alma. ¿Quién me la devuelve, cómo consuelo a mami?”, expresó Valeria junto a una foto de Yelena.

Posteriormente, la boxeadora hizo un fuerte pedido de justicia: “Nos reunamos y hagamos justicia. No quiero que mi hermanita sea solo una estadística”, agregó, con la esperanza de que el crimen no quede impune. “Con el alma en pedazos, pero no quiero quedarme callada”, concluyó Valeria.

El Comité Olímpico Colombiano expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Yelena Stefi Arboleda. A través de un comunicado, enviaron sus condolencias a la familia de la boxeadora olímpica y manifestaron su solidaridad en este difícil momento. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Yelena Stefi Arboleda, hermana de nuestra campeona nacional y deportista olímpica de boxeo, Valeria Arboleda Mendoza”, indicaron.

Por su parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá también condenó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. “Esperamos que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes y que se haga justicia en este caso”, señaló el IDRD.

La familia de Yelena Arboleda espera que las autoridades lleguen rápidamente a los responsables y que su muerte no sea solo otro caso sin resolver. Mientras tanto, la comunidad y los seguidores de Valeria Arboleda se han unido para expresar su solidaridad y su rechazo ante el trágico hecho que acabo con la vida de la joven de 24 años