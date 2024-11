Video: denuncian a mujer que ataca a transeúntes sin razón en el barrio Gaitán de Bogotá

En el barrio Gaitán, de la localidad de Barrios Unidos en la ciudad de Bogotá, los residentes han denunciado que una mujer continuamente agrede sin razón alguna a los peatones que transitan por las calles de la zona. Precisamente en un video que fue captado por cámaras de seguridad, muestran que la agresora atacó a una señora de la tercera edad.

En el noticiero de Citytv, la víctima de 80 años de edad denunció el caso donde contó detalles de la agresión.

“Salió de un momento a otro y no supe de a dónde. No la vi y ya fue cuando sentí que me cogió de la ropa y me tiró durísimo. Se me cayó hasta el bastón”, dijo Judith al medio de comunicación citado.