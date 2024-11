Trabajadoras del cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá, denuncian acoso y abuso laboral en la institución

Se ha conocido por medio de unas denuncias realizadas por trabajadoras del cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá, que al interior de la institución se ha venido practicando actos de abuso y acoso laboral. Los hechos se han dado a conocer a partir de cartas dirigidas a la directora de la entidad Paula Ximena Henao Escobar, para que se investigue lo sucedido.

Así lo dio a conocer el concejal Fernando López, quien contó en detalle los casos en los que se presentó el acoso y abuso laboral. Una de las dos víctimas manifestó, mediante comunicación escrita, que fue objeto de conductas inapropiadas por parte de superiores, entre los que se cuentan actos de acoso físico y verbal. La denunciante describió una preocupante tendencia en Bomberos a minimizar y normalizar estos comportamientos.

La segunda denunciante señaló que otro funcionario se le abalanzó y la besó en la boca, a la fuerza.

“Mientras caminaba para alejarme, y de manera sorpresiva el Sargento me tomó por la cintura, me alcanzó, me levantó y comenzó a darme vueltas, ignorando mis reiteradas súplicas para que detuviera su comportamiento”, describió la denunciante.