“Es la tapa”: Galán le pide a Gustavo Bolívar que se retracte por propuestas que dice son del Distrito sobre pagos por TransMilenio

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, publicó un video para exigirle a Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, que se retracte por las afirmaciones que ha hecho sobre cómo se plantea el pago del déficit del TransMilenio, el principal sistema de transporte de la capital del país. Bolívar publicó un mensaje en el que convocaba a los ciudadanos a protestar porque Galán pondría a los bogotanos a pagar.

El alcalde de Bogotá aseguró que las ideas de las que hace referencia Gustavo Bolívar son del Gobierno Petro.

Rifirrafe entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar por TransMilenio

El mensaje que publicó Bolívar dice: “Inaudito que Galán ponga a los bogotanos a pagar el déficit billonario de Transmilenio. Un negocio privado al que la Ciudad subsidia anualmente con 3 billones de pesos. La ciudadanía se debe oponer con todas sus energías a esta medida. RT”.

De inmediato respondió Galán: “No es cierto. Esas dos propuestas no sólo NO SON de mi administración, sino que son del Gobierno Nacional, al que usted pertenece. Por favor, Gustavo, más seriedad. Retráctese de sus falsas acusaciones. Y más bien, en vez de andar dedicado a difundir mentiras en redes sociales, debería cumplir su función al frente del DPS”.

Además, en el video que acompañó con el texto dice que: “Esto si ya es la tapa. Ahora resulta que Gustavo Bolívar, funcionario del Gobierno Nacional actual, está diciendo que hay que movilizarse en contra de dos propuestas que supuestamente estaríamos haciendo en el Distrito: pagar vía predial o vía tarifa de la luz, el déficit del Sistema de Transporte Público de Bogotá. Falso, eso no es cierto. Y no solamente no es cierto, quien propone eso y ha propuesto es el Gobierno Nacional, al que usted pertenece”.