Peñalosa se mostró furioso con el presidente Petro por la demanda en contra de la ampliación de la Boyacá

La expansión de la avenida Boyacá hasta el municipio de Chía, Cundinamarca, es una de las obras claves para la Alcaldía de Carlos Fernando Galán y en general para la salida de Bogotá por el norte, que solo tiene la Autopista Norte y la Carrera Séptima como alternativas. Con esta expansión de la Boyacá se esperaba generar un impacto positivo en la movilidad de la ciudad, sobre todo para la salida y entrada de vehículos por esa zona de la ciudad. Ahora el futuro de la obra está en jaque porque el Consejo de Estado aceptó una demanda de la ministra de ambiente Susana Muhamad en contra de la licencia ambiental otorgada por la CAR, que ya no tendrá competencia en el caso.

Por esto, se ha generado una gran polémica en la capital del país, no solo por la demanda a la expansión de la Boyacá, sino también por los inconvenientes que ha tenido la construcción de la Avenida Longitudinal de Oriente, que desde hace décadas está esperando a ser construída. Las redes sociales fueron el epicentro de la disputa entre quienes apoyan la decisión del Gobierno y quienes desean realizar una intervención responsable de la reserva Thomas Van der Hammen, sobre todo teniendo en cuenta que en la zona en donde se construirá la Boyacá no hay mucho más que pasto, invernaderos y conjuntos residenciales.

El exalcalde Enrique Peñalosa se mostró reacio ante la decisión del Gobierno y, al igual que Carlos Fernando Galán, aseguró que este tipo de actos solamente son intromisiones por parte del Estado en las decisiones de la ciudad. Además, le respondió fuertemente al presidente Petro, luego de que este hiciera una peculiar publicación en la que aseguraba que la reserva Van der Hammen era un bosque con árboles de más de 200 años, algo que para peñalosa es una mentira y, además, recordó que en la zona boscosa de la reserva, que no cubre más del 5% de su extensión, no se construirá nada.

“Manipulador, mentiroso. El bosque de las Mercedes cubre menos del 1% de la reserva “forestal” VanDerHammen, y no le pasan ni cerca la ALO o la Boyacá. La reserva no es lo que usted muestra engañosamente, vergonzoso presidente mentiroso, sino el video que adjunto. Y eso que no muestro los cientos de hectáreas de invernaderos y los barrios en la “reserva”. Pero si a los petristas les gusta que los manipulen como tontos, pues que disfruten”, aseveró el exalcalde en contra del presidente Petro.