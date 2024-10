Video: así se ve la estación de Ricaurte en TransMilenio tras la salida de los vendedores ambulantes

Finalmente, la Alcaldía de Bogotá determinó que los vendedores ambulantes que se encontraban al interior del túnel de la estación Ricaurte de TransMilenio, ya no van. Esta decisión hizo que los mismos comerciantes del lugar, protagonizaran manifestaciones en los carriles exclusivos de los articulados; sin embargo no se pudo llegar a la solución que los afectados esperaban.

Por su parte, la concejal de Bogotá Cristina Calderón Restrepo, publicó un video de cómo se ve la estación sin la presencia de los vendedores informales. Al respecto la cabildante señaló:

“Así amanece hoy la estación Ricaurte. Limpia, transitable y segura. ¡Gran trabajo de la Policía de Bogotá y todas las entidades del Distrito! ¡Gracias! Todo mi apoyo para María Fernanda Ortíz y TransMilenio. Las estaciones y el espacio público de Bogotá no pueden seguir siendo una tienda. El derecho a la movilidad tiene que respetarse y la competencia desleal con los formales tiene que acabarse”.

Esta publicación tuvo varias reacciones entre los internautas, que celebraron cómo se ve actualmente la troncal de TransMilenio.

“Felicitaciones!!!! por fin alguien se preocupó por los sufridos usuarios de transmilenio adelante con las otra estaciones, menos caos , menos desorden”, fue uno de los comentarios.

Servicios Duales K86 - M86 adicionan paradas a su recorrido

A partir del 2 de noviembre, los servicios Duales K86 - M86 adicionan paradas a su recorrido por la avenida carrera 7. Para el caso del servicio K86 que tiene su recorrido desde la carrera 7 con calle 118 hasta el Portal Eldorado, adicionará una parada en la carrera 7 con calle 51.

El servicio Dual M86, que hace su recorrido desde el Portal Eldorado hasta la carrera 7 con calle 116, adicionará una parada en la carrera 7 con calle 50.

Adicionalmente, estos servicios tendrán ajustes en su horarios de operación

- El servicio M86, operará de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 10:05 p.m., los sábados de 4:30 a.m. a 10:15 p.m. y domingos y festivos de 4:30 a.m. a 9:15 p.m.

- El servicio K86, operará de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. Cuando se dirige al Aeropuero tendrá horario desde el Portal Eldorado de lunes a sábado de 4:20 a.m. a 10:30 p.m. y domingos festivos de 4:20 a.m. a 9:30 p.m.