Lamentable caso de abuso sexual a una mujer de 82 años: el agresor además amenazó y robó a la víctima

En las últimas horas otro aberrante caso de abuso sexual se conoció en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la localidad de Subaesta vez la víctima fue una mujer de 82 años de edad que se encontraba en su casa durmiendo, cuando fue sorprendida por un sujeto que ingreso a la residencia encapuchado y de manera sigilosa la violó.

De acuerdo al noticiero de Citytv, el hijo de la mujer de la tercera edad, quien está en situación de discapacidad, logró percatarse del hecho y avisarle a la comunidad de lo que estaba pasando, esto hizo que el abusador saliera rápidamente de la vivienda y huir. Sin embargo, al día siguiente volvió y de manera descarada, amenazó a la víctima de la tercera edad y también la robó.

De acuerdo a las declaraciones dadas por la víctima, el hombre parece ser que sería un vecino del sector; no obstante no ha sido capturado ya que la Policía ha señalado que no existe una orden de captura.

“Mi mamá es una adulta mayor de 82 años, vive con mi hermano quien es discapacitado. El pasado viernes ingresó un tipo encapuchado a su casa, la golpeó y abuso. Mi madre alcanzó a defenderse y verle su rostro, es un vecino”, dijo la hija de la víctima a Citytv.

Por el momento, la señora de la tercera edad permanece en Medicina Legal, donde ya la fueron practicados exámenes médicos, que mostraron que efectivamente, la mujer fue víctima de abuso, ya que encontraron laceraciones en sus partes íntimas.

Sigue causando preocupación los casos de abuso sexual en la capital colombiana, un informe de las autoridades señala que este delito aumentó un 58.8% respecto al 2023.

En lo que va del 2024 con corte a septiembre, se han reportado más de 600 incidentes.