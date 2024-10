Metro de Bogotá reconoce retrasos en segunda línea: ya no estará lista en 2032

Aunque la primera línea del Metro de Bogotá ha tenido importantes desarrollos en los últimos meses (el proyecto tiene un avance del 40 por ciento), la segunda línea ha enfrentado múltiples retos. Aunque se esperaba que esta segunda megaobra se adjudicara en enero de este año, el proceso licitatorio sigue abierto y hay retrasos que obligaron a correr las fechas de entrega.

Así lo señaló Leonidas Narváez, el gerente de la Empresa Metro, en una intervención pública que hizo durante una rueda de prensa en la mañana de este jueves 24 de octubre. “Todo este trámite nos ha tomado 10 meses. En el tiempo real, constituye un retraso en la programación. No podemos manifestar que no. Es un retraso que no depende de la Empresa Metro”, sostuvo Narváez.

Según explicó, había cuatro grupos empresariales participando en el proceso licitatorio, pero dos de ellos ya fueron descartados debido a conflictos de interés que tardaron 10 meses en estudiarse.

Entonces, ¿cuáles serán los grupos que quedarán habilitados para seguir participando en la licitación? Según el gerente de la Empresa Metro serían los siguientes:

• APCA 3: Bogotá Metro 2, conformada por China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. (75%) y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. (25%).

• APCA 4: Unión L2 Bogotá Metro Rail conformada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS (40%), CAF Investment Projects S.A. (20%) y Acciona Concesiones S.L. (40%).

¿Cuándo estará lista la segunda línea del Metro de Bogotá?

Estos retrasos han dado lugar a que las fechas de entrega del proyecto y el proceso licitatorio tengan que posponerse. Por ejemplo, la adjudicación quedó programada para abril del próximo año.

Además, la fecha de entrega de la segunda línea del Metro de Bogotá ya no será en 2032, como estaba previsto inicialmente, sino en 2033.

¿Cuál será el recorrido de la segunda línea del Metro de Bogotá?

Narváez también recordó que, después de resolver el conflicto de interés, el proceso licitatorio seguirá su curso y la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá será una realidad.

Además, recordó que esta segunda parte del Metro de Bogotá irá desde la localidad de Chapinero hasta la localidad de Suba, con lo cual conectará al centro con el norte de Bogotá. Este trazado, vale recordarlo, será subterráneo.