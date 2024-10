Cierre total de la vía al llano: accidente en la vía Bogotá -Villavicencio dejó varios heridos de gravedad

El corredor vial que conecta Bogotá con Villavicencio, uno de los más transitados del país, ha sido cerrado de manera total debido a un grave accidente ocurrido en el kilómetro 69. Este siniestro ha dejado hasta ahora cinco personas heridas, quienes están siendo atendidas por los equipos de emergencia en el lugar de los hechos.

La concesionaria Coviandina, a través de su cuenta en X, informó sobre el cierre total de la vía tras el incidente. Este tramo es crucial, especialmente en el contexto del puente festivo que conmemora el Día de la Raza y marca el fin de la semana de receso escolar, momento en el que muchos viajeros se trasladan hacia la capital de los llanos orientales.

Los vehículos involucrados en el accidente han sufrido daños significativos, lo que ha complicado aún más la situación. Equipos de limpieza ya están en la zona para retirar los restos de los automóviles y despejar la carretera. Las autoridades han instado a los conductores a que manejen con precaución, especialmente en los tramos más peligrosos, como el sector de Pipiral, conocido por su alta accidentalidad.

Movilidad colapsada en la vía al Llano

La congestión en la vía Villavicencio - Bogotá ha sido severa, con numerosos viajeros que se ven obligados a reprogramar sus planes. Muchos esperaban aprovechar el fin de semana largo para regresar a la capital, pero el cierre repentino de la carretera ha alterado sus itinerarios.

Las autoridades viales están trabajando para facilitar el flujo de tráfico, y se espera que Coviandina mantenga informados a los usuarios sobre el estado de la vía y los tiempos estimados para su reapertura.

Días antes del accidente, las autoridades habían implementado un plan vial para el puente festivo, diseñado para manejar el alto volumen de vehículos. Este plan incluía la habilitación de un sentido reversible de la vía desde Villavicencio hacia Bogotá, que comenzaría a las 3:00 p.m. y se extendería hasta las 10:00 p.m. para facilitar el retorno de los viajeros.

Restricciones para vehículos de carga

Adicionalmente, las autoridades han establecido restricciones para los vehículos de carga. El sábado, estos automóviles no podrán circular por la vía entre las 6:00 a.m. y las 3:00 p.m., mientras que el lunes se aplicarán restricciones de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Sin embargo, el domingo no habrá limitaciones para su tránsito.