Conozca al primer hombre en condición de calle que fue censado en Bogotá

La Secretaría de Integración Social, que busca recopilar información valiosa sobre las personas en situación de calle en la ciudad. Y es que por años, solo se han censado a las personas en sus casas, pero a los habitantes en condición de calle han vivido en el olvido no solo por los habitantes de la ciudad, sino de las mismas instituciones de la capital. Pero eso está a punto de cambiar, ya que la Secretaría busca tener mayor conocimiento de la cantidad de personas en dicha condición.

Él fue el primer hombre en condición de calle censado en Bogotá

Hasta el 14 de octubre de 2024 se desarrollará un censo dirigido a ciudadanas y ciudadanos en condición de calle. En la primera jornada del censo, realizada en las localidades de Santa Fe y La Candelaria, se recolectaron datos de los habitantes de estas zonas. Victorioso Alejandrino, fue la primera persona censada, expresó su gratitud hacia la labor que el Distrito viene desarrollando, “Estoy muy agradecido porque acá en Bogotá siempre he sentido la presencia de la Secretaría. Este censo que me hacen me recuerda que, una vez más, están presentes”, mencionó.

El censo no solo busca tener un número exacto de personas viven en las calles, sino que también busca reducir la exclusión social que enfrentan. La meta es que quienes habitan las calles sientan una presencia institucional cercana y que las acciones del Distrito promuevan su integración y bienestar en la ciudad. Los resultados finales se darán a conocer en enero de 2025. En el proceso participan la Secretaría de Integración Social, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) y la Secretaría de Planeación.

El trabajo en las calles por parte de los funcionarios es fundamental para que también se les pueda dar algún tipo de garantía en el futuro para dichas personas en estado de vulnerabilidad.