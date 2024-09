Atención | Grave accidente de tránsito en Bogotá: un carro se volcó en plena carrera Séptima

En la noche del viernes 27 de octubre se presentó un fuerte accidente de tránsito en la carrera Séptima, en la ciudad de Bogotá, el cual generó una grave situación de movilidad, que colapsó el tránsito en ese sector de la capital del país. La emergencia se generó a causa del volcamiento de un carro particular, el cual chocó contra varios bolardos en plena carrera Séptima y terminó completamente volteado.

PUBLICIDAD

Lea también: Pareja bogotana saltó desde un edificio tras fuerte incendio por estufa abierta: están luchando por su vida

Gracias a las grabaciones de varias cámaras de seguridad del sector, se pudo ver como en la carrera Séptima, a la altura de la Calle 53, en sentido norte – sur, un vehículo particular que aparentemente transitaba a alta velocidad, se chocó contra tres bolardos y terminó volcado a la entrada de un edificio. Sobre el vehículo particular, que quedó totalmente volcado, no hay mayor información con respecto a cuantos ocupantes llevaba y su estado de salud.

De igual forma, lo que si se sabe es que la situación está siendo atendida por parte de las autoridades que atienden la emergencia. Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó sobre el enorme trancón que se presenta a esta hora en la zona, le piden a las personas que intenten, en la medida de lo posible, transitar por esa zona de la carrera Séptima, mientras se retira el vehículo de la calzada mixta y se retoma el tránsito.

Aunque hay pocos detalles con respecto a la naturaleza del accidente o que lo provocó, las autoridades pidieron a los conductores mayor precaución a la hora de transitar por las vías de Bogotá y estar alerta ante los obstáculos de la vía. De igual forma, piden que si están en estado de embriaguez o con sueño se abstengan de manejar, ya que se presume que esta pudo haber sido la causa del accidente; así mismo, piden que se respeten los límites de velocidad al interior de la ciudad, que no deben superar los 50 kilómetros por hora.