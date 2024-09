“Me dijeron que esta era una ciudad fea”: director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

Bogotá es la ciudad de Colombia que más turistas recibe al año. Sin embargo, aún hay muchos esfuerzos que la capital debe hacer para mejorar sus cifras y convertirse en un destino más atractivo para los visitantes nacionales y extranjeros. A propósito del Día Internacional del Turismo que se celebra este viernes, PUBLIMETRO conversó con Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), sobre el futuro de este importante sector de la economía en la capital.

¿Cómo se ha comportado el turismo en 2024?

El turismo nunca ha sido un elemento prioritario en Bogotá. Sin embargo, más del 3 por ciento de los empleos vienen del sector turístico: gastronomía, entretenimiento y hotelería. Y un poco más del 2,9 por ciento del Producto Interno Bruto (de Bogotá) proviene del turismo. El aeropuerto El Dorado genera un poco más de 23.000 empleos, entre el tránsito de pasajeros y de carga. Es el segundo en movilidad y el primero en carga en América Latina.

Nunca estuvo en la agenda. Hoy creo que ese es un cambio, hoy es importante el turismo, reconocer que el turismo es indispensable para el crecimiento económico de la ciudad. Si no, no podrían operar los más de 15.000 restaurantes, los 700 hoteles, los siete centros de eventos.

Hemos mejorado, somos la ciudad de América Latina que más crece después de Ciudad de México. Y eso no lo digo yo, fue un estudio que sacó B2B, que es una agencia de viajes especializada. Demostró cómo Bogotá estaba después de Ciudad de México. Esto salió hace una semana. Pero, adicionalmente, en turismo internacional y en cifras hemos aumentado un poco más del 8 por ciento en comparación con el año pasado. Hasta este mes, tuvimos un poco más de 1,2 millones de turistas internacionales.

Un punto muy importante es la seguridad. ¿Cómo garantiza Bogotá la seguridad de los turistas?El turismo y la seguridad son datos. Nosotros tenemos unas buenas cifras, positivas en turismo. Hemos crecido. Somos el segundo destino turístico en América Latina en crecimiento, a pesar de todas esas dificultades y retos. En las zonas turísticas que hoy tenemos hacemos unos ejercicios de candado. Y no hemos tenido cuestiones adversas con turistas... hubo una de un ciudadano mexicano, en algún momento en la 82. Pero hemos mantenido las zonas turísticas con un acompañamiento, con un tema integral que estamos haciendo nosotros y la Policía de Turismo, que lo hemos venido aumentando.

Nuestras calificaciones siguen siendo positivas, de las más positivas de América Latina, a pesar de esa adversidad. Pero evidentemente yo soy consciente de que la seguridad va de la mano. Innovación, seguridad, gobernanza, sostenibilidad y calidad son elementos que todos los productos turísticos que tiene la ciudad deben cumplir.

El centro histórico en La Candelaria es un destino turístico muy importante en Bogotá. ¿Cómo están asegurando que los visitantes tengan una experiencia amena en esa localidad?

Nosotros como oficina turística tenemos la obligación de promover productos turísticos. La Candelaria es uno de los principales y uno de los que más tiene participación turística en la ciudad. Sin embargo, Bogotá tiene un compendio de 100 productos turísticos importantes. Nuestra meta es que esos 100 productos, entre los cuales está el centro histórico, sean visibles y estén en buenas condiciones.

Creo en La Candelaria como un referente importante para la ciudad, sin embargo la visión que yo tengo en lo personal es que tenemos que tener una buena Candelaria, pero debemos tener más oferta turística en la ciudad.

Hoy nuestra apuesta es que todas las localidades tengan un responsable de turismo, hagan una oferta turística y generen un mejoramiento de sus productos turísticos. Ahí juega La Candelaria, pero no es el único referente.

Este viernes, por ejemplo, teníamos una exposición en la Plaza de Bolívar. Y dije: saquemos los tesoros escondidos de cada localidad. Hay muchas localidades de esta ciudad que nadie se imagina que pueden competir en turismo.

Aquí hay otro elemento importante: por primera vez en Bogotá, en las localidades levantaron la mano y dijeron que quieren recursos para turismo. Entonces, los alcaldes locales tienen que empezar a mejorar la infraestructura con vocación turística.

Hay unos recursos, no son muchos, alrededor de $80.000 o $90.000 millones. Pero es la primera vez y ya con eso, los alcaldes de cada localidad van a contar (con recursos) para hacer señalética, para hacer promoción en su localidad, para hacer mejoras de sus productos turísticos. Yo creo que eso las hace más competitivas.

La cuestión del dinero es muy importante para concretar esos planes…

En Bogotá tenemos que aprender en no pensar más en “no”. Es el gran problema de la administración histórica de una ciudad como Bogotá y de los bogotanos: siempre decir que no se puede. Lo primero que uno puede hacer para imaginarse una mejor idea es soñar y avanzar en los retos.

Por supuesto que nunca habrá presupuestos y siempre habrá limitaciones. Pero, a pesar de todas las dificultades que tiene, Bogotá está en una condición más favorable que cualquier destino turístico de Colombia. Entonces, el “no” no puede ser una excusa.

Ahora, es tanto por hacer y tan poco que se ha hecho que con pocos presupuestos puedo generar cambios. Las señaléticas para las localidades y el mejoramiento de parques son de bajo costo.

Son muchas cosas, pero adicionalmente tú puedes hacer una (alianza) con el sector privado y el público. Si tienes una localidad con el sector de las lechonas y colocas a los restauranteros como un sitio turístico, estoy seguro de que ellos van a invertir y también van a dar recursos. Yo creo que es un tema que beneficia, que genera clientes y dinamismo.

Cuando yo llegué como director de turismo a Bogotá, me dijeron que yo tenía la tarea más complicada porque esta era una ciudad fea y que nadie la iba a visitar. Eso me lo dijeron en una agencia de viajes y me lo dijo una vez otro actor de la ciudad.

Es la ciudad a la que llegan más turistas…

Es la ciudad que tiene más turistas y no es tan fea. Es una ciudad diversa y nos admiran. Las valoraciones de las encuestas que hacemos en los turistas internacionales son muy positivas. Pero ni siquiera miremos las valoraciones de nosotros. Uno coge Google o TripAdvisor, que son los dos modelos para mirar la calidad turística a nivel internacional. Las valoraciones que dan son muy positivas.

Hay una propuesta para descentralizar el recaudo que se hace por medio de impuestos provenientes del turismo. ¿Cómo es esa iniciativa?

Cuando un turista llega, paga impuestos. Están el IVA, el impuesto hotelero, el impuesto de alojamiento. Hay un impuesto con los productos turísticos, que son parafiscales. Todos esos impuestos pasan al Gobierno Nacional. Sin contar, los impuestos al consumo de los restaurantes, que son muy importantes para el turismo de ciudades como Bogotá o Cartagena.

Entonces, lo que yo he venido diciendo es que, si el país quiere mejorar y tener grandes proyectos de infraestructura turística, a los municipios donde se originan el gasto y el impuesto deben darles un porcentaje.