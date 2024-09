En Fontibón habrían apuñalado a un niño de 14 años al interior del colegio: esto se sabe

En las últimas horas se conoció un lamentable hecho al interior de un colegio ubicado en la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, luego de que en un salón de clases, se presentara una riña entre dos estudiantes que terminó con el apuñalamiento de uno de ellos. Según declaraciones dadas por el tío de la víctima a la emisora Tropicana, el joven tiene solo 14 años de edad y se encuentra hospitalizado producto de las heridas del arma cortopunzante.

Todo parece indicar que el hecho ocurrió en el colegio distrital Villemar y de acuerdo al testimonio del niño agredido, las directivas de la institución y la Secretaría de Educación aún no han hecho un pronunciamiento oficial. En este momento, el menor se encuentra recluido en el Hospital Tintal donde según su tío, estaba entubado pero no logra hablar.

“Gracias a Dios en las primeras horas de la mañana le retiraron los tubos para ver si reaccionaba, mi sobrino ya abrió los ojos pero no habla. En estos momentos mi hermana que es discapacitada le toca esperar la orden del TAC, porque no se explica que no hable”, dijo el familiar del niño lastimado para la emisora anteriormente mencionada.

Noticia en desarrollo...