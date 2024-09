Atención: Habría muerto el niño de 14 años que fue apuñalado por una compañera en colegio de Fontibón

En las últimas horas causó gran conmoción en Bogotá el caso de un niño de 14 años que habría sido apuñalado por un compañero en un colegio de la localidad de Fontibón. Después de que se conoció el hecho, la Secretaría de Educación le informó a PUBLIMETRO que el menor de edad murió después de quedar gravemente herido, según dio a conocer un familiar del menor.

Más temprano, el Colegio Villemar El Carmen, donde se presentó el hecho, había emitido un comunicado de prensa en el cual dio detalles de lo ocurrido. “La rectoría de la Institución informa que en horas de la mañana se presentó un incidente al interior del establecimiento, en el que un estudiante resultó herido. De inmediato se activó el protocolo de atención y el joven fue trasladado al centro médico más cercano, en donde está siendo atendido”, indicó la Rectoría del colegio.

Así mismo, indicaron que la familia del menor había sido informada sobre la situación y recibió acompañamiento por parte del personal docente de la institución educativa y de la Oficinas para la Convivencia Escolar, adscrita a la Secretaría de Educación.

“Hago claridad que las autoridades competentes están realizando la respectiva investigación sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho, y serán ellas las encargadas de esclarecer la situación. Hago el llamado a la comunidad educativa a abstenerse de hacer publicaciones en redes sociales, emitir juicios o dar declaraciones sobre los hechos ocurridos, que pueden entorpecer la investigación y revictimizar a los implicados”, concluyó el rector del colegio.

El niño había abierto los ojos

En la emisora Tropicana entrevistaron al tío del menor, quien dio detalles de lo ocurrido y aseguró que lo habían trasladado al Hospital Tintal, donde le estaban realizando múltiples procedimientos médicos.

“Gracias a Dios en las primeras horas de la mañana le retiraron los tubos para ver si reaccionaba, mi sobrino ya abrió los ojos pero no habla. En estos momentos, a mi hermana que es discapacitada le toca esperar la orden del TAC, porque no se explica que no hable”, había dicho el tío del niño que habló en la emisora Tropicana.