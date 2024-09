Galán le cantó la tabla a un ciudadano en X por no saber que la energía de Bogotá la suministra el Gobierno

Colombia está ad portas de una crisis energética porque la demanda está superando la oferta y desde que el Gobierno Petro canceló la exploración de nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos, el país entró en una especulación por la posibilidad de la falta de energía en Colombia. Sumado a esto, el tiempo seco ha generado que las hidroeléctricas del país reduzcan su producción, generando así mayor especulación en cuanto a la cantidad de energía disponible en el país.

Por esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en medio de la Comisión V de la Cámara de Representantes aseguró que “el Gobierno Nacional debe actuar para evitar una crisis de abastecimiento energético en la región capital. Compartimos el objetivo del Gobierno Nacional de avanzar en una transición energética y, por esto, vamos a participar en las comunidades energéticas propuestas por el Gobierno. Sin embargo, esta medida no cubre las necesidades de la ciudad: Bogotá necesita grandes proyectos de infraestructura que aseguren el suministro necesario para su crecimiento”.

Con respecto a la producción de energía en la capital, Galán aseguró que “los proyectos de transmisión de energía Chivor y Sogamoso, que debían entrar en operación en octubre del 2015 y septiembre del 2017, respectivamente, son fundamentales para el futuro energético de Bogotá, y su entrada en operación es urgente, ya que actualmente la ciudad cuenta con una sola línea de transmisión de alta capacidad. Sin estas infraestructuras, no solo se pondrá en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico, sino que también se limitarán las posibilidades de ampliar los proyectos de movilidad eléctrica y sostenibilidad”.

Galán le respondió a un ciudadano por su desconocimiento con respecto a la producción de energía

A través de X, un ciudadano identificado como Milton Bentancor le dijo al alcalde, en respuesta a su intervención en la Comisión V de la Cámara de Representantes, “perdón... No entendí. ¿Quién es el alcalde de la ciudad?”. Esto, haciendo referencia a que la energía de Bogotá la debe asegurar el alcalde y no el Gobierno. En respuesta, Carlos Fernando Galán le respondió severamente al ciudadano por su desconocimiento sobre la responsabilidad con respecto a la seguridad energética de Bogotá.

“Le explico: 1. Bogotá y la región representan un 25% de la demanda de energía del país. 2. Para suplir esa demanda, la autogeneración (con páneles solares, por ejemplo) no es suficiente. 3. Existen dos proyectos de redes de transmisión de energía claves para garantizar la seguridad energética de Bogotá y la región: Sogamoso y Chivor Norte. 4. Estos proyectos han debido entrar en operación en 2017 y 2015, respectivamente. Sin embargo, por temas de licencias ambientales, ninguno de los dos proyectos se ha podido completar. 5. Estos proyectos, como es evidente, recorren otras regiones del país --por fuera de la jurisdicción de Bogotá-- y su licencia y trámites ambientales dependen del Gobierno Nacional, no de Bogotá. 6. Por eso, es urgente que el Gobierno Nacional agilice los trámites de licencia ambiental para que en Bogotá y la región no nos enfrentemos al fantasma de un apagón. Espero haber sido claro. Feliz día”, aseguró Galán.